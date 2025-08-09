Golob skuša preprečiti objavo zanj očitno obremenjujočih ugotovitev KPK

Piše: Moja Dolenjska

Po skoraj dveh letih in pol odločanja so na Komisiji za preprečevanje korupcije včeraj za portal N1 potrdili, da so sprejeli osnutek ugotovitev glede očitkov o nedovoljenih pritiskih predsednika vlade Roberta Goloba na bivšo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Osnutek so poslali v izjasnitev Golobu, nato pa naj bi sprejeli končne ugotovitve. Te so za Goloba očitno obremenjujoče, saj skuša njegov odvetnik Stojan Zdolšek javno objavo ugotovitev preprečiti.

Kot poroča portal, Zdolšek pričakuje, da KPK končnih ugotovitev v zadevi Bobnar ne bo izdala in objavila, saj da bo sicer kršila zakona. “V takšnem primeru bom štel, da gre za naklepno kršitev zakona,” KPK posredno grozi Zdolšek. Na vprašanje, zakaj KPK ne bi smela sprejeti ugotovitev o konkretnem primeru, je navedel “procesne kršitve in kršitve materialnega prava”. Za kakšne kršitve naj bi šlo, za portal ni pojasnil, gre pa sicer za že znano taktiko pritiska, videno pri več osebah, ki jih je obravnavala KPK.

Na KPK so se na Zdolškove izjave odzvali z besedami, da komisija vse postopke vodi v skladu z zakonom, ki določa ustrezne pravne podlage in obravnavanim osebam omogoča uresničevanje vseh njihovih pravic.

Golob je sicer že pred časom napovedal, da bo odstopil, če bodo ugotovitve KPK zanj obremenjujoče.