Golob s plačno reformo poskrbel, da so funkcionarji z uvedbo novih davkov danes plačani več kot pred uvedbo le-teh!

Piše: Celjski glasnik

Da Slovenija z Golobovo politiko pridobiva rdečo elito, kot smo jo poznali v prejšnjem sistemu, se kaže z vsakim novim mesecem, ko državljani zaslužijo manj, privilegiranci pa več.

Z uvedbo novega davka za dolgotrajno oskrbo se je še enkrat izkazalo, da reforma plačne politike, ki so jo izvedli Golobovi, ni bila namenjena navadnim državljanom, ampak eliti. Danes namreč ti izbranci zaslužijo več kot pred uvedb tega davka.

Kot razkriva Spletni časopis, je denimo predsednica republike Nataša Pirc Musar zaradi novega plačnega sistema kljub 45 evrom prispevka za dolgotrajno oskrbo, danes na boljšem za 128 evrov. Tako je denimo v primerjavi z mesecem decembrom prejela višjo plačo, kljub temu, da so uvedli nov davek.

Na drugi strani imamo povsem drugo zgodbo zaposlenih v javnem sektorju, ki z novo plačno reformo niso prejeli višjih plač. In zaradi novega davka tako danes prejemajo nižje plače, kot so jih denimo decembra 2024. Tako, so se na slabšem znašli vsi zaposleni, ki imajo v javnem sektorju že tako nizke plače in jih država s svojo davčno politiko duši.