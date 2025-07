Golob ne predlaga še bolj bedastega referenduma, je pa preklic dosežka Levice

Piše: Spletni časopis

Premier Robert Golob ni uresničil napovedi, da bo ta teden predlagal referendum o izstopu iz Nata.

Namesto tega je Svoboda danes predlagala razveljavitev že sprejete odločitve o referendumu, ki ga je pred tednom na predlog Levice izglasovala večina poslancev o takšnem vprašanju: “Ali ste za to, da Republika Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti do leta 2030 dosegli 3% bruto domačega proizvoda letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov.«

Praktično to pomeni, da bo parlament ponovno glasoval o isti dilemi. Premier je to pojasnil tako:

»Ta teden sem opravil celo vrsto posvetovanj, med drugim tudi z ustavnimi pravniki, in zaključek je bil enoten – da je referendumsko vprašanje, ki ga je prejšnji teden izglasoval Državni zbor, nejasno in tudi zavajajoče. Zato je edini razumni korak, da se tak sklep o referendumskem vprašanju razveljavi. Svoboda je danes vložila pobudo, da se ponovno opravi glasovanje, to z namenom, da se razveljavi odločitev Državnega zbora, da se razpiše referendum, ki ga je predlagala Levica. Na današnjem sestanku smo ponudili vsem prisotnim strankam, da to pobudo vložimo skupaj. Moram reči, da sem zaznal veliko naklonjenost temu, da se to glasovanje opravi. In to je tudi največji pozitivni rezultat tega sestanka, na katerem smo si iskreno izmenjali poglede tako na obrambno in varnostno politiko kot tudi na dogajanje v državnem zboru prejšnji teden.«

Razveljavitev lahko premierju uspe le, če si vsaj del poslancev premislil. Kdo bo glasoval drugače, ni povedal. Prvič so referendum podprli čisto vsi poslanci SDS, NSi, SD, Levice, dodatno pa še Dejan Kaloh, Miha Kordiš in Tine Novak. Proti referendumu so bili ob poslancih Svobode še Eva Irgl, Anže Logar in Miha Kordiš. Razplet je bil prvič 46 za in 42 proti. Manjšinska poslanca nista glasovala.

Po razpletu bi lahko rekli, da je premier nekoliko prisluhnil Ernestu Petriču, ki mu je predlagal, da se zresni.