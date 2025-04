Golob namesto na strateško srečanje v Varšavi odletel na počitnice na Palmo de Malorco

Piše: Moja Dolenjska

Včeraj je v poljski prestolnici potekalo srečanje Pobude tri morja. Gostitelju, poljskemu predsedniku Andrzeju Dudi so se v Varšavi pridružili predsedniki Bolgarije, Češke, Madžarske in Latvije, hrvaški premier Andrej Plenković ter ministri iz Grčije, Španije in Turčije. Srečanja pa se nista udeležila najvišja predstavnika Slovenije, premier Robert Golob in predsednica države Nataša Pirc Musar.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je Golob namesto v Varšavo s Tino Gaber odletel na počitnice na Palmo de Malorco.

“Oprostite, kje pa je predsednik vlade? Kje je Nataša Pirc Musar? Gre za strateško pomembno srečanje Pobude tri morja v Varšavi. Iz velike večine držav je zasedba na najvišjem nivoju. Zakaj vas plačujemo?” je oblasti zastavil vprašanje predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša, ki očitno dobro pozna pomembnost srečanja.

“Pobuda tri morja je namenjena krepitvi regionalnega sodelovanja med državami. V zadnjem desetletju se je ambiciozna zamisel spremenila v resničnost,” je sicer na vrhu dejal Duda.

Pobuda je bila ustanovljena leta 2015. Od tedaj se je močno razširila. Danes vključuje 21 držav, 140 infrastrukturnih in energetskih projektov, dva investicijska sklada in širšo mrežo javno-zasebnih in regionalnih partnerstev. Duda je na srečanju poudaril, da pobuda ostaja osredotočena na krepitev energetske varnosti in čezmejnega povezovanja.