Golob kot najnižji novinarski tračar črni Pirnata

Piše: Spletni časopis

“Vem, da gospod Pirnat strokovnjak, pa lahko tudi poveste na primer, da ga ta koalicija ni imenovala v Sodni svet. To bi tudi na primer lahko bil potencialni konflikt interesa.”

Tako je Lenart Žavbi iz Svobode na POP TV sinoči poskušal s črnjenjem zmanjšati pomen ocene pravnika Rajka Pirnata, da bi moral premier Robert Golob odstopiti, če sta s Tino Gaber res zastonj letovala v počitniški hiški Tomaža Subotiča na Hrvaškem, Subotića pa je po tem za nagrado premier postavil v svet splošne bolnišnice Celje, ki ga je ta tudi vodil, in v svet psihiatrične klinike Ljubljana, ki ga je tudi vodil.

Da je šlo za povsem politična imenovanja se je pokazalo tudi, ker je moral Subotič tudi takoj naglo odstopiti, ko je prišel navzkriž z Golobom.

V državnem zdravstvu so obrača državni denar v velikih vsotah in slovijo po preplačilih dobaviteljem. Ker so tam vrhovi politično nastavljeni, in jih še serijsko menjujejo, to močno povečuje tveganje korupcije.

Žavbi je Pirnata še dodatno črnil in skušal omajati njegovo verodostojnost s tem navodilom Slaku, kako bi moral delati: “Veste, kaj bi bil na primer dober prispevek k delovanju politične kulture? Da bi gospoda Rajka Pirnata, mimogrede, dober profesor, slišim upravni strokovnjak, tako kot na hrvaških televizijah to zdaj delajo, ko imajo lokalne volitve, če ga imate vi tukaj kot analitika, mogoče tudi predstavite, s komu vse on posluje v zadnjem času. Na primer Salonit Anhovo je šel zelo močno proti, se je zelo močno postavil na interes kapitala. Potem je delal za Agencijo za energijo, potem je delal za Zdravniško zbornico, baje…”

Žavbi je s tem šel tako daleč, da je protestiral celo drugi gost v studiu iz SD, Luka Goršek: “Vsi ostali bodo krivi, samo tisti, ki bi morali biti, ne bodo. Ampak glejte, a je res treba (…) vso stroko dajati v nič, oziroma jih povezovati z nekimi pritlehnimi nameni. Saj Rajko Pirnat ni prvi, ki so ga tudi ljudje iz vaše stranke diskreditirali. Ni treba s stroko tako početi.”

Urška Klakočar Zupančič, Lenart Žavbi in drugi poslanci Svobode Foto: DZ/Klara Gojčič

Slak pa je opozorilo Gorška nadgradil z opozorilom, da ne gre le za zelo pritlehno ravnanje mladega poslanca Svobode Žavbija. Opozoril je, da so mu iz kabineta premiera, ko ga je vabil v oddajo, da bi premier odgovoril na očitke, a je ta to zavrnil, odgovorili, da je razlog za Pirnatove ocene, da bi premier moral odstopiti, ker pogodbeno sodeluje z zdravniško zbornico. Žavbi je torej le ponavljal diskreditacijo kabineta predsednika vlade. Iz POP TV so trditev premiera preverili in Slak je opozoril, da po odgovoru iz zdravniške zbornice Pirnat nima nobene pogodbe z njimi. Žavbi pa je opozoril, da so iz kabineta premiera zapisali, da ima pogodbo le po neuradnih informacijah. Slak pa opozoril, da je to še bolj pritlehno. Žavbi se je delal neumnega z vprašanjem, zakaj. In Slak je pojasnil: “Ker bi najprej morali informacijo preveriti, tako kot smo jo mi. In če bi jo preverili, bi ugotovili, da to ne drži.”

Predsednik vlade s sodelavci ravna kot cenen tračarski časopis, ko širi nepreverjene dezinformacije, da bi si s črnjenjem ljudi povečal branost in ugled, ki ga nima.

In ko jih ulovijo, še kar vztraja.

Tudi, če bi Rajko Pirnat res po pogodbi napisal pravno mnenje za zdravniško zbornico in bi bil za to plačan, ga to ne bi diskreditiralo. A nima pogodbe.

To, da nima nobene pogodbe z zdravniško zbornico in da zanje na ta način ni delal in ga za pravno pomoč tudi niso nič plačali, mi je, ko sem preverjal, Pirnat tudi sam povedal.

Na podoben način se premier pogosto izvija, ko ga javnost ali politični nasprotniki ujamejo, da širi neresnice. Povsem enako se recimo brani za širjenje neresnice, kako je pred desetletjem vlada Janeza Janše močno znižala pokojnine, ko je ustavila njihovo padanje. To so mu povedali upokojenci, trdi. Neka skupina. Neznani.

In še v nekaj primerih ravna podobno nenavadno.

Pogosto Golob in njegovi uporabijo tudi argument, da so na drugi strani janšisti. Ti so krivi že sami po sebi. Pri Pirnatu to ne gre. Ker ta slovi kot precejšen kritik Janeza Janše.

Ravnajo kot da je premier “raziskovalni” novinar zelo rumenega medija najnižje kakovosti. Denimo, medija Necenzurirano. Pa še tam so praviloma boljši.

Zanimivo je, da je Žavbi še kar vztrajal, da je nekaj povsem normalnega, da z vrha oblasti širijo neresnice in da zadošča, če rečejo, da je to neuradno.

Vztrajal pa je tokrat tudi Slak: “Ne dela za Zdravniško zbornico. In ni delal to, kar so mu hoteli neuradno podtakniti iz urada predsednika vlade. Tega pač ni počel. In tukaj bova končala.”