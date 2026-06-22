(VIDEO) Predsednik vlade Janez Janša za Visegrad24: Zahod je neveden glede tega, kar prihaja

Piše: A. H. (Nova24tv)

Ustanovitelj portala Visegrad24 Stefan Thompson je v Ljubljani opravil obsežen intervju s predsednikom vlade Janezom Janšo. V pogovoru sta se dotaknila Janševe disidentske preteklosti, boja proti komunizmu, migrantske politike, kulturne revolucije na Zahodu ter aktualnih groženj za zahodno civilizacijo.

Thompson je najprej vprašal, ali je Janševa izkušnja pod komunizmom eden od razlogov, da je tako odločen kritik leve politike nasploh. Premier Janša je odgovoril, da so ga zaprli tajna politična policija, sodili in obsodili na leto in pol zapora. Nato je potegnil vzporednico med komunističnimi metodami in dogajanjem na Zahodu: “Cilj je isti, metode pa drugačne.“

Na vprašanje, kakšen je ta cilj, je Janša dejal: “Uničiti našo civilizacijo. Uvesti komunistično družbo. Najprej je treba razgraditi narod, družino, zasebno lastnino, vero — vse, kar ustvarja človeško vest.”

Pojasnil je, da je Antonio Gramsci s pomočjo mehke moči in z zasedbo kulturnih institucij, univerz, šol, gledališč in umetnosti začel proces, ki so ga nadaljevali privrženci frankfurtske šole, ki je prodrla na ameriške univerze. “Obstaja odlična knjiga Gada Saada The Parasitic Mind, ki to zelo natančno opisuje. To je protiznanstveno in proti naravnemu. Rezultati so katastrofalni. Vidimo, kaj prihaja iz nekdanjih elitnih univerz po Zahodu. Boj za ustavitev tega se je šele začel,” je poudaril.

Ko je govoril o migrantski krizi, je Janša spomnil, da je Slovenija leta 2015 pod levo vlado skoraj kolapsirala, saj so dva tedna ignorirali ogromen val migrantov. Slike so bile po njegovih besedah hujše kot med vojno. Kasneje je ista leva vlada prosila Madžarsko za pomoč pri ograji. Po covidnem obdobju se je število nezakonitih prehodov močno povečalo, predvsem iz Hrvaške. Janša je kritiziral politiko predhodne vlade Roberta Goloba, ki je javno dejal, da je edina rešitev za nezakonito migracijo ta, da jo naredimo zakonito. Po podatkih je v zadnjih petih mesecih po zahodnobalkanski poti prečkalo manj kot 400 ljudi, v Slovenijo pa je nezakonito prišlo skoraj 8.000 ljudi.

“Zato smo včeraj odstranili te smešne kontrole na mejnih prehodih in bomo nadzirali celotno mejo, ker gre za kriminalno dejavnost. To niso begunci ali družine z otroki. To so mladi moški iz Maroka, Afganistana, Pakistana. To je socialni turizem,” je povedal Janša. Dodal je, da Slovenija v preteklosti ni zapirala vrat pravim beguncem – sprejela je več kot 70.000 ljudi med vojno v Bosni in enako med vojno v Ukrajini, brez večjih težav.

Janševa lastna preteklost je zaznamovana z zaporom. Tajna politična policija ga je zaprla, kasneje so ga predali Jugoslovanski ljudski armadi. Sodili so mu skupaj z drugimi novinarji in ga obsodili na leto in pol. “Hoteli so te ponižati. Postelje nisi smel niti dotakniti od 5. ure zjutraj do 22. ure zvečer,” je opisal razmere v majhni celici. Eno od sodelavk tajne policije, Marto Kos, je omenil kot današnjo slovensko komisarko v Bruslju.

O Rusiji je Janša dejal, da Putinova Rusija dokazuje strateško napako Zahoda po razpadu Sovjetske zveze. “Solženicin je tudi rekel, ko so ga vprašali, kaj je zdaj Rusija, leta po spremembah. Rekel je, da to ni nekaj mrzlega, kot je bilo prej, vendar tudi ni nekaj novega. Želimo, da bi bilo neke vrste hibrid – tisto novo, ki smo ga želeli ustvariti, tako da svobodna družba nikoli ne bo nastala. In kot sem rekel prej, Putinova Rusija je dokaz, da je Zahod storil ogromno napako po razpadu Sovjetske zveze… ker so se ljudje osredotočali samo na trg, surovine, vire tam, ne pa na to, kako pomagati vzpostaviti normalno svobodno družbo. Torej ni samo njihova krivda, ampak tudi naša. Tako kot po porazu nacistične Nemčije ni bilo nobenega programa… Strateška napaka. In zdaj se soočamo s posledicami.”

“Zahod je neveden glede tega, kar prihaja”

Na vprašanje, katera je največja grožnja za Zahod, je Janša odgovoril, da je to nova geopolitična realnost, pri čemer največ koristi od kaosa požanje Kitajska, ne Rusija. Med obiskom na Kitajskem leta 2007 mu je visoki kitajski funkcionar zaupal, da je sedanje vodstvo zadnje, ki resnično ve, kaj se je dogajalo med kulturno revolucijo, naslednje generacije pa tega ne vedo več. Zahod je po njegovem mnenju zelo neveden glede tega, kaj prihaja. Na istem obisku mi je drug uradnik razložil, da večina Kitajcev misli, da je Mao izumil Coca-Colo, čeprav je bila ogromna reklama za Coca-Colo tik ob Maovem portretu na Trgu nebeškega miru.