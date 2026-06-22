Starmer odstopil s položaja britanskega premiera, odstop napovedal že Trump

Piše: A. S. (Nova24tv)

Britanski premier Keir starmer iz vrst laburistov danes napovedal svoj odstop s položaja predsednika vlade in kot vodja laburistične stranke.

Do odstopa je prišlo potem, ko je levičarskim laburistom strmo padla podpora na lokalnih in regionalnih volitvah maja letos, kjer so imeli zelo slabe rezultate. To je samo še okrepilo pritiske znotraj stranke na 63-letnega Starmerja, da odstopi s svojega položaja.

https://x.com/BrankoGrimsX1/status/2068994715869929873

Starmer je sicer ob napovedi odstopa izjavil pred rezidenco premierja, da je odločitev sprejel v luči tega kar je najbolje za državo. Nasledil naj bi ga župan mesta Manchester in veteran laburistov 56-letni Andy Burham, ki je na zadnjih volitvah zmagal za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield.

Sicer je ameriški predsednik Donald Trump že pred tem napovedal, da bo Keir Starmer odstopil. Oba voditelja sta se sicer zadnjič srečala v Franciji na vrhu G7 prejšni teden. Trump je močno kritiziral Starmerjevo politiko in njegovo vodenje Združenega kraljestva. Preden je Starmer sploh obvestil javnost o odstopu, pa je Trump že dejal, da bo slednji “odstopil kot predsednik vlade”. V svoji objavi na družbenem omrežju je zapisal tudi, da je Starmerju “močno spodletelo” pri vprašanjih, kot so migracije in energetska politika.

Starmer je postal britanski premier leta 2024, in je bil prvi laburist na tem položaju po 14-letni vladavini konservativcev.

Politics UK on X: “🚨 NEW: The UK will shortly have its seventh Prime Minister in 10 years after Keir Starmer’s resignation https://t.co/WLUTXYAwgS” / X

V zadnjih desetih letih je predčasno odstopilo kar pet britanskih predsednikov vlade (David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss in Keir Starmer) , eden (Rishi Sunak) pa je zapustil položaj po katastrofalnem porazu na volitvah.