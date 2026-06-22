Dr. Matej Lahovnik: Slovenija je v zadnjem letu Golobove vlade na lestvici konkurenčnosti padla za tri mesta, v celotnem mandatu pa za kar enajst

Dr. Matej Lahovnik, ekonomist:

»Slovenija je v zadnjem letu Golobove vlade na lestvici konkurenčnosti padla za tri mesta, v celotnem mandatu pa za kar enajst. To ni več zdrs, ampak prosti pad. Na repu lestvice smo se znašli prav pri vladni učinkovitosti. Če bi kdo iskal dokaz, da Golobova vlada ni bila prijazna do tistih, ki želijo v Sloveniji delati, ustvarjati in plačevati davke, ga je zdaj dobil črno na belem.«

Vir: https://slovenskenovice.delo.si/novice/kolumne/komentar-mateja-lahovnika-prosti-pad