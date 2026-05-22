Golob je prizadet, ker naj bi ga Janša menda pošiljal na Dob

Piše: G. B.

Odhajajoči premier in predsednik Svobode Robert Golob je na izredni seji DZ dejal, da je najverjetnejši mandatar na zadnji seji sveta za nacionalno varnost odkrito grozil prisotnim, “vključno z mano, da me bo poslal na Dob”. Obenem je Janši očital, da se kiti z domoljubjem, a da je prav on največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije.

“Z veliko pozornostjo sem prisluhnil govoru Janeza Janše o tem, kakšno Slovenijo si predstavlja in v kakšni Sloveniji želi živeti, prisluhnil sem besedam o suverenosti in demokraciji, ampak tudi sam se pridružujem mnogim, ki menijo, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije,” je bil v današnji razpravi o mandatarskem kandidatu Janši na seji DZ oster predsednik največje parlamentarne stranke Golob.

Dobiti denar iz Madžarske za vzdrževanje lastnih strankarskih glasil in to poplačati s tem, da se “proda slovensko premoženje ozkemu krogu Viktorja Orbana”, po Golobovih besedah ni nekaj, kar bi lahko bila suverenost. Prav tako nikoli ne bo suvereno dejanje “uporaba najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe Black Cube za to, da se z lažmi vpliva na volitve v Sloveniji”, meni premier, ki opravlja tekoče posle.

Afera Black Cube je bila po Golobovih besedah največji škandal v zgodovini Slovenije. “In žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem,” je dodal.

Golob je tako Janši očital, da se njegova prava narava pokaže, ko dobi oblast. “Vi si predstavljate demokracijo, da si vsak, ki si drzne reči besedo proti vam, zasluži samo najhujše,” je dejal Golob.

Novi, po Golobih besedah nenačelni koaliciji je očital, da s tem, ko prepoveduje referendum o zadevah, kot so privatizacija zdravstva in demontaža pokojninske blagajne, ne želi živeti v demokraciji, pač pa “v tajnosti vaših soban, v tem, da bo državni zbor z valjarjem manjšinske vlade in večinske koalicije uveljavljal voljo proti ljudem”.

“Grozili ste, še preden ste se oblikovali v vlado, in še vedno grozite nevladniku in civilni družbi, grozite sindikatom,” je nizal Golob. Ob tem pa razkril, da naj bi Janša na seji sveta za nacionalno varnost po volitvah, na katero je bil povabljen, vpričo predsednice republike Nataše Pirc Musar odkrito grozil prisotnim, “vključno z mano, da me bo poslal na Dob”.

Sicer pa je Golob nastop v DZ izkoristil tudi za to, da je strnil pogled na zadnja štiri leta vodenja vlade. Med drugim je dejal, da mu bo za vedno iz tega časa ostalo temeljno načelo solidarnosti. S tem, kako Slovenci razumemo solidarnost, se je prvič srečal ob požaru na Krasu, pozneje tudi v času uničujočih poplav. Kot je dejal, je vlada v teh štirih letih poskrbela za opremo gasilcev, vključno z nabavami letal za gašenje iz zraka, začela je urejati vodotoke in infrastrukturo.

Solidarnost se po njegovem mnenju kaže tudi v javnem zdravstvu in šolstvu ter vzdržnem pokojninskem sistemu. Ko bo zdravstvo postalo biznis, bo postalo nedostopno za vse, ki si ga ne bodo mogli privoščiti, meni. Ob ukrepih iz interventnega zakona pa je opozoril, da naj bi v pokojninski blagajni zmanjkalo sedem odstotkov sredstev. “Denar ne raste na drevesu, nikjer niste povedali, kje ga boste vzeli,” je dejal.

Obregnil se je tudi ob kritike o dušenju gospodarstva, ki so letele na Golobovo vlado zaradi dviga minimalne plače in božičnice. “Potem se je pokazala resnica, ko so objavili rezultate, ki kažejo, da še nikoli v zgodovini dobički niso bili tako visoki,” je dejal in to pripisal sistematičnemu štiriletnemu vlaganju v znanje in razvoj.