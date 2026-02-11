Golob dosegel, da pol leta delate zanj, šele potem zase!

Piše: Celjski glasnik

Kljub temu, da je Robert Golob pred izvolitvijo jasno povedal, da ljudje ne smejo imeti preveč, ker ne vedo kaj bi z denarjem, mu je uspelo ljudi naplahtati, da so ga izvolili.

Danes, po štirih letih, pa imamo dejanski dokaz, da je Golob vzel delovnim ljudem, ki pol leta delajo zanj in njegove privilegije.

Do 15. junija 2026 boste delali za državo. Šele po tem datumu za svoj žep. Sliši se strašljivo in tudi je. Čas je za spremembe, čas je za razbremenitev plač! pic.twitter.com/5rsmbsjCq5 — SDS (@strankaSDS) February 6, 2026

Čeprav se Golob pred poslanci in v javnosti rad hvali ,kako smo uspešni, smo tudi na področju obdavčitve dela zasedli rep evropske lestvice. Seveda pa vas bodo v levici zopet želeli ob tem naplahtati, da je temu tako, ker naj bi po njihovem imeli brezplačno zdravstvo in šolstvo, kljub temu, da do prvega tudi zaradi golobove vlade ne morate dostopati.

Zaposleni s plačo 60 tisoč evrov na leto v Sloveniji tako skoraj pol leta dela za državo in Roberta goloba, šele v drugi polovici dela zase. Medtem, ko denimo državljanom Madžarske pri takšnem zaslužku ostane 79 %, v Sloveniji zaposlenemu ostane le 57 %. Tudi v Avstriji državljanom ostane 67 % zaslužka, na Hrvaškem 64 % in v Italiji 63 %. V Avstriji tako zaposleni zasluži 6 tisoč evrov več, na Hrvaškem in v Italiji pa 4 tisoč evrov več.