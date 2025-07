Golob direktno proti ZDA in Izraelu

Piše: Spletni časopis

Praktično hkrati, ko so ZDA uvedle sankcije proti Francesci Albanese s sporočilom, da kampanja političnega in gospodarskega vojskovanja proti Združenim državam in Izraelu ne bo več tolerirana, jo je na neuradnem pogovoru sprejel predsednik vlade Robert Golob, ki je prejšnji teden napovedal referendum o izstopu iz Nata.

S posebno poročevalko OZN za človekove pravice na zasedenem ozemlju pa se je sestala tudi posebna skupino prijateljstva, ki so jo poslanci Svobode, SD in Levice ustanovili s spremembo pravil, da so se znebili opozicije v državnem zboru, vodi jo poslanec Levice, ki je tudi za izstop iz Nata, Matej T. Vatovec. Srečanja na najvišji ravni so se zgodila hkrati, ko je ameriški zunanji minister Marco Rubio proti tej poročevalki uradno uvedel sankcije ZDA “zaradi njenih nezakonitih in sramotnih prizadevanj za spodbujanje ukrepov proti ameriškim in izraelskim uradnikom, podjetjem in vodilnim.

“Kampanja političnega in gospodarskega vojskovanja proti Združenim državam in Izraelu ne bo več tolerirana. Vedno bomo stali ob strani našim partnerjem v njihovi pravici do samoobrambe. Združene države bodo še naprej sprejemale vse ukrepe, ki se nam zdijo potrebni za odzivanje na kršitve zakona in zaščito naše suverenosti ter suverenosti naših zaveznikov,” je sporočil Rubio.

Iz kabineta našega premiera pa so sporočili, da mu je gostja, gre za 48 letno aktivistko, rojeno v Italiji, predstavila glavna sporočila njenega nedavnega poročila “Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida”, ki govori o koristih velikih mednarodnih korporacij od nezakonite izraelske okupacije in dejanj izraelske vlade.”

Kakšne vrste aktivistka je Albanesejeva kaže odziv, ko je februarja 2024 francoski predsednik Emmanuel Macron napad Hamasa na Izrael leta 2023 opisal kot “največji antisemitski pokol našega stoletja”. Albanesejeva pa se je na omrežju x odzvala, da “žrtve pokola 7. oktobra niso bile ubite zaradi svojega judovstva, temveč kot odgovor na izraelsko zatiranje”. Izraelska vlada ji je zaradi teh izjav prepovedala prihodnji vstop v državo.

Posebna poročevalka se je Golobu zahvalila za njegove korake in držo. Iz kabineta so sporočili še, da:

“Sta se dotaknila tudi pridružitvenega sporazuma EU – Izrael in jasnih kršitev nekaterih določil sporazuma. Kot je predsednik vlade izpostavil že pred junijskim Evropskim svetom, je odziv EU pomanjkljiv. Kot EU že nekaj časa ne moremo več govoriti o spoštovanju pravne države, saj je naš odziv na grozodejstva v Gazi povsem neustrezen. Zato, če EU ne bo sposobna sprejeti konkretnih ukrepov zaradi kršitev določil Pridružitvenega sporazuma, bodo posamezne države članice, vključno s Slovenijo in nekaterimi podobno mislečimi državami, ukrepale same.”

S srečanjem in podporo Albanesejevi v nenavadnem trenutku se je pohvalila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tako:

“Posebna poročevalka Albanese velja za najbolj vidno in vplivno nosilko mandata posebnih postopkov. Že pred nastopom funkcije posebne poročevalke je bila ena najbolj strogih kritičark izraelske politike do OPT. Predsednici je med drugim predstavila poročilo »Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida«, v katerem je razkrila vlogo tujih podjetij v izraelskih kršitvah pravic Palestincev. Predsednica republike je v pogovoru izrazila slovensko podporo angažmaju posebne poročevalke in drugih posameznikov in institucij, ki si prizadevajo za človekove pravice na OPT. Posebni poročevalki je pojasnila, na kakšne načine si Slovenija prizadeva za končanje konflikta v Gazi, zaščito civilistov in civilnih objektov, takojšen in neoviran dostopom humanitarne pomoči ter za rešitev izraelsko-palestinskega spora. Srečanje sta sogovornici izkoristili za ponoven glasen in odločen poziva k premirju, saj le tako lahko upamo na rešitev bližnjevzhodnega konflikta ter miren in varen soobstoj tako Izraela kot Palestine.”