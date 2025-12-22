Golob daleč za Janšo in največji poraženec v primerjavi z zadnjimi volitvami

Piše: Spletni časopis

Svoboda Roberta Goloba z 23,6 odstotki (teden prej 22,3) ostaja daleč za SDS Janeza Janše s 28.2 (teden prej 27).

So pa Golobu vrnili v parlament partnerje na skrajni levi. V DZ bi se uvrstila koalicija Levice Aste Vrečko z Vesno Urške Zgojznik s petimi odstotki (teden prej tri), pa tudi Mi Socialisti Mihe Kordiša s štirimi (teden prej tremi) odstotki. Bi pa izven ostal Prerod Vladimirja Prebiliča s 3,2 (teden prej 3,9) odstotka, ki je zavrnil povezavo s SD Matjaža Hana. To je pokazala meritev Mediane, ki jo je objavila TVS, če jo primerjamo z meritvijo iste agencije za POP TV pred tednom.

SD, ki za SDS in Svobodo že močno zaostaja na tretjem mestu, bi volilo 7.7 (teden prej 8,4) odstotka volivcev, NSi Jerneja Vrtovca na četrtem mestu pa 5,9 odstotka. V parlament bi se prebila tudi Resni.ca Zorana Stevanovića s 5.7. Po meritvi Mediane za TVS bi v DZ prišlo kar osem strank.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za del podjetij, ki izvajajo merjenja, je znano tudi, da jih plačujejo tisti, ki jih merijo ali da so sicer politični praviloma povezani s politiki vladnih

V primerjavi s prejšnjimi volitvami bi najbolj dramatično izgubila Svoboda. Še bolj dramatična kot kaže grafika pa bi bila ta izguba, če bi upoštevali, da je Svoboda skupaj s SAB in LMŠ, ki sta se ji pridružila po zadnjih volitvah, takrat zbrala 40,8 odstotka. Zdaj pa bi jo volilo še 23,6 odstotka. Podobno je bolj klavrn rezultat Levice in Vesne, če upoštevamo, da sta na zadnjih volitvah ti stranki v seštevku zbrali 5,8 odstotka. Ta teden bi pet odstotkov.

Pridobivajo v primerjavi s prejšnjimi volitvami ob SDS še Resni.ca in nove stranke Demokrati Anžeta Logarja, Mi socialisti, Prerod… Te stranke so deloma tudi ustanovljene, da ulovijo razočarane nad Golobom. V DZ bi bila velika gneča, ki bi Janezu Janši omogočala, da bi lahko poskusil sestaviti več različnih koalicij. A brez skrajnih na levi ali desni bi bilo težko.

Bolj dolgoročne primerjave več agencij kažejo, da je SDS daleč spredaj, vladajoča Svoboda zaostaja, že kar daleč zadaj pa je velika skupina strank, ki so lahko prihodnja leta pomembne ali pa ostanejo pod pragom. Odvisno bo tudi od uspešnosti povezovanj in kampanj v prihodnjih mesecih. Tri mesece pred volitvami tam spodaj ni še nič jasno.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.