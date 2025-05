Golob bo s Putinom praznoval zmago ob obletnici konca druge svetovne vojne na napačen dan

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Dan zmage v Evropi je dan, ki ga praznujemo v spomin, ko so zavezniki v drugi svetovni vojni uradno sprejeli brezpogojno predajo nacistične Nemčije 8. maja 1945. V Moskvi in državah, ki sodijo pod njen vpliv, pa praznujejo 9. maja, ko bo v Moskvi tudi parada, na katero namerava k Vladimirju Putinu tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na dan kot Putin pa namerava proslavljati v Ljubljani tudi Robert Golob s svojo vlado.

Za 9. maj so ga iz vlade napovedali v Stožicah kot glavnega govornika na vladni slovesnosti, ki jo razglašajo za državno proslavo. Čeprav 9. maja v Sloveniji uradno ni nobenega takšnega praznika. Ne bo pa Goloba, vsaj to je dobro, na paradi v Moskvi.

9. maj je bil državni praznik Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), saj je diktator Josip Broz Tito od leta 1967 upošteval moskovsko uro podpisa kapitulacije. Tako kot komunistična Jugoslavija tudi naša leva vlada z dnevom proslavljanja obuja tradicijo SFRJ, da upoštevajo datum, ki ga je določil Stalin, in ko to praznujejo Moskva in njene vazalske države.

Pri nas pa na ta dan skupaj z Moskvo kot dan Ljubljane tradicionalno posebej praznuje nagrajenec Vladimirja Putina Zoran Janković, ki je znan tudi po podpori srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ki je napovedal, da namerava letos 9. maja celo na parado v Moskvo.

Iz vlade so sporočili tako (zdi se, da se podrejajo Moskvi in Beogradu in da niso najbolj del EU in Nata, v katerih smo državljani te države):

“Slovesnost ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne, ki se bo odvijala v petek, 9. maja 2025, ob 18. uri v Dvorani Stožice v Ljubljani je posvečena spominu na preteklost, izrazu hvaležnosti ter razmisleku o vrednotah, ki nas še danes povezujejo. Slavnostni govornik na tokratni državni proslavi bo predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob.

Umetniški program slovesnosti pa bo osvetlil spomine in počastil dejanja vseh posameznikov, ki so se borili za svobodo. Umetniška uprizoritev bo predstavila zgodbo o trpljenju, pogumu in upanju – o poti, ki smo jo kot narod prehodili.

Skozi simbolni krog življenja, v katerega so vtkane večne sledi, bo uprizoritev predstavila posameznike, ki so se borili, žrtvovali, se odrekali, vztrajali. V zgodbah in podobah bodo tako zaživeli obrazi, ki so doživeli dejanske bolečine in žrtvovanja, kot tudi sanje in pogum v boljšo prihodnost.

Zato bo ta večer namenjen praznovanju dneva zmage, ne le kot poklon vsem, ki so tlakovali pot v svobodo, kot tudi opomin, da mir in svoboda nista samoumevna, zagotovo pa najbolj dragocena.

Predvsem pa tudi poklon prihodnosti, ki jo skupaj ustvarjamo – z odgovornostjo, spoštovanjem in zaupanjem.

Zgodbe bodo ponazorili glasbeniki in umetniki Lara Baruca, Sabina Cvilak, Bojan Cvjetićanin, Ditka in Gorazd Čepin, Maša Golob, Tomi Meglič, Maja Martina Merljak, glasbena skupina NIET in Godalni kvartet Vijolice, Alfi Nipič, Lotos Vincenc Šparovec ter plesna skupina Plesalci Matevža Česna.

Nastopajoče bo spremljal Orkester Slovenske vojske. Umetniški del programa pa bodo zaokrožili pevski vložki članov Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič in Partizanskega pevskega zbora.

Sodelovali bodo tudi zastavonoše in nosilci bojnih zastav veteranskih organizacij ter Slovenske vojske.

Prireditev bo mogoče v neposrednem prenosu spremljati na I. programu Televizije in I. programu Radia Slovenija ter na spletnem portalu RTV Slovenija.”