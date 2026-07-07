(GLOSA) Slovenija postaja druga Švica – vsaj, kar se referendumov tiče

Piše: Gašper Blažič

Morda se spomnite menda najhujše obljube Demosa, da bo Slovenija postala nova Švica.

Od tega je minilo že veliko časa, a tisti, ki so tako ali tako uživali v podalpskem socialističnem raju, so si ravno to obljubo zapomnili. Nobene druge. Kot nalašč. In potem vedno znova kazali s prstom na dediče razpadlega Demosa, češ obljubljali ste to in to, pa nič uresničili. Ubogi reveži niso vedeli, da je za Švico pač treba švicat’, kot bi rekel pokojni Ivan Oman. Torej delati tako, da se prepotiš. Nič preseravanja na kavčih, nič črnogorskega fitnesa, nič Jenullovega rekreativnega kolesarjenja – treba je delat’ kot zamor’c. Ampak ker se mnogim ni dalo, smo morali drugi delati zanje še toliko bolj.

Kaže pa, da bomo v nečem vendarle postali druga Švica. Namreč, če bodo sprejete vse referendumske zahteve, bomo lahko ves čas imeli same referendume. Saj smo hoteli imeti neposredno demokracijo, zdaj jo imamo. Najprej referendum o interventnem zakonu, nato o »politični policiji«, torej o parlamentarni preiskavi, verjetno pa bomo imeli še tistega o financiranju sindikatov. In kdo ve, kaj vse bo še sledilo.

Kajti ko posvečeni predstavniki novega razreda nenadoma niso več na oblasti, je kar naenkrat z demokracijo vse narobe, ker imamo menda na oblasti prevarante in diktatorje, pred tem pa smo imeli, verjeli ali ne, v mili mi domovini kar Indijo Koromandijo.

Se pravi, proti tej diktaturi se bomo lepo po demokratično borili – če se nekako vživim v vso to pisano združbo nevladnikov in raznih akademskih pajacev, ki so se po štirih letih zbudili iz zimskega spanja, ker jih je presenetila nočna mora: Janša na oblasti. In če je Janša na oblasti, potem po njihovo domobranci lezejo iz jam ven. Kot kakšni zombiji.

Si predstavljate, kako morajo ubogi nevladniški reveži trpeti? Ponoči ne spijo, trepetajo, kdaj jim bo na posteljo skočil kakšen okostnjak iz omare. Klinc pa druga Švica! Mislili so pač, da bodo švicali zaradi drugih stvari. Ne zaradi dela ali zaradi strahu …