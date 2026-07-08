(GLOSA) Kelnar’ca Mateja in njen »Galeb«, ki seveda obratuje na račun vseh Janezov in Mick

Piše: Gašper Blažič

Se vam ne zdi, drage bralke in bralci, da se je kar na lepem od nekod pojavil novi Titejev »Galeb«?

Saj veste, gre za tisto slavno predsedniško ladjo, s katero je naš slavni jugoslovanski poglavar odhajal na državniške turneje. Novejša različica Galeba (in to pregrešno draga za davkoplačevalske žepe) pa se je pojavila v obliki gliserja, s katerim potuje zdaj že bivša ministrica za kmetijstvo. Ki se je spet vrnila v parlament, menda pa je nekdaj delala za šankom.

No, v prostem času je skiperka, pravijo. V javnem interesu, se razume. Ne vem sicer, v kolikšni meri, ampak če »narod časti«, potem velja tista slavna gorenjska fraza: »Zastonj tud’ če r’t poč’«. Sploh pa zdaj, ko se ji ni treba več ukvarjati s sicer napornim kmetijstvom, pa tudi v parlamentu lahko tu in tam kdaj izpusti kakšno razpravo. Uboga reva se je pač rodila sedem let po Titejevi smrti, zato ne preseneča, da bi rada nekoliko podoživela srečno mladost svojih prednikov, ki so bili seveda samo v mislih na »Galebu«, ko je Titej križaril po svetu in gradil socializem v kombinaciji z neuvrščenimi. In seveda na tem slavnem plovilu sprejemal tudi svoje slavne goste, od Nikite Hruščova pa vse do Nicolaeja Ceauşesca. Ex-ministrica Mateja te sreče žal ne bo imela, morda bo njen gost le Robi ali pa kakšen njegov romunski dvojnik. Ali pa kakšen zvezdnik, če je že Titej gostil takšni divi, kot sta bili Sophia Loren in Elizabeth Taylor.

Upam pa seveda, da omenjeni »šank« gliser vendarle presega kakovost zdaj že bivšega policijskega čolna P-111. Saj veste, tistega, ki je bil več na servisu kot v uporabi. Zdaj iščemo samo še primerno ime. Morda bi namesto Galeba ta gliser postal kar Golob. Predlagam pa, da ga pošljemo na reševalno misijo v Gazo. Ampak ne na državne stroške, prosim! Že tako ali tako so Hamasovi borci za s(S)vobodo na račun davkoplačevalskih donacij nabavljali orožje …