Bo kmalu znan epilog kriminalnega projekta? Ministrica za okolje Polona Rifelj napovedala nov ukrep

Piše: Nova24tv.si

Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je napovedala, da bo Vladi Republike Slovenije predlagala umik pooblastila državnemu pravobranilstvu in odstop od postopka v primeru kanala C0 pred Vrhovnim sodiščem. S tem želi omogočiti hitrejšo pravnomočno odločitev v enem sodnem postopku, brez večletnega podvajanja.

V objavi na omrežju X je poudarila, da zanjo ostaja zaščita zdravja ljudi in čiste pitne vode najvišja vrednota. “Presoja vplivov na okolje ne bi smela biti sporna nikomur, ki želi, da se o vplivih projekta odloči na podlagi stroke, dejstev in veljavnega prava,” je zapisala.

Njena napoved prihaja dan po tem, ko je portal Domovina razkril, da državno odvetništvo še vedno vztraja pri predlogu za dopustitev revizije sodbe Upravnega sodišča. Predlog za revizijo je po poročanju portala nastal še v času prejšnje vlade in da bi morebitna uspešna revizija lahko znova odpravila obveznost presoje vplivov na okolje, hkrati pa je opozoril, da nova vlada po zakonu o državnem odvetništvu lahko posreduje in zahteva umik pravnega sredstva, saj je državno odvetništvo zavezano stališču vlade. Pojavilo se je vprašanje, kaj bo v tej zadevi storila ministrica Polona Rifelj.

Ministrica je sicer že prej, 24. julija, na X pojasnila pravni položaj: po sodbi Upravnega sodišča iz aprila 2026 in ponovljenem postopku na ministrstvu trenutno velja, da je za kanal C0 treba izvesti presojo vplivov na okolje. Hkrati pa državno odvetništvo pred Vrhovnim sodiščem še vedno zagovarja stališče prejšnje vlade, da bi morala znova veljati odločba, po kateri presoja ni potrebna.

Dolgoletni spor o kanalu čez vodonosnik

Kanal C0 je projekt Mestne občine Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića. Gre za povezovalni kanalizacijski cevovod, ki naj bi odpadne vode iz Medvod in Vodic speljal do osrednje ljubljanske čistilne naprave. Trasa poteka čez vodovarstveno območje in vodonosnik Kleče, ki oskrbuje s pitno vodo več kot 300.000 prebivalcev Ljubljane in okolice. Okoljevarstveniki, hidrogeologi in del stroke že leta opozarjajo na tveganje onesnaženja pitne vode v primeru puščanja cevi. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je leta 2020 odločila, da je za projekt treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Prejšnje ministrstvo (v času Golobove vlade) je to odločbo ARSO odpravilo in odločilo, da presoja ni potrebna. Upravno sodišče je aprila 2026 ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green, razveljavilo ministrsko odločbo in s tem znova uveljavilo obveznost presoje. Ministrstvo pod Rifelj je 15. julija 2026 v ponovljenem postopku zahtevo mestne občine zavrnilo in potrdilo, da je presoja potrebna. Vzporedno potekajo tudi drugi sodni spori, med drugim glede ustanovitve služnosti na zasebnih zemljiščih, kjer so lastniki uspeli na upravnem sodišču, kar odpira možnost zahtev za odstranitev že zgrajenih delov kanala.

Z napovedjo umika pooblastila državnemu pravobranilstvu ministrica Rifelj odpira pot, da se postopek pred Vrhovnim sodiščem konča in da ostane v veljavi odločitev, po kateri je okoljska presoja za kanal C0 obvezna. Vlada bo o predlogu odločala v prihodnjih dneh.