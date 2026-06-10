Pripravljajo levičarski kadri prejšnje vlade upor na Ministrstvu za kulturo?

Piše: Nova24tv.si

Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc že ob prevzemu resorja naletela na odpor dela kadrov, zaposlenih v času Aste Vrečko. Bodo nagajali celoten mandat?

Komaj nekaj dni po prevzemu Ministrstva za kulturo se je nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc po navedbah novinarja Bojana Požarja znašla pred prvim resnim izzivom. Slednji opozarja, da naj bi uslužbenci ministrstva, ki so bili zaposleni v času nekdanje ministrice Aste Vrečko, bojkotirali sprejem za zaposlene, ki ga je organizirala nova ministrica. Požar je namreč zapisal, da naj bi sprejem bojkotirali »praktično vsi, razen redkih izjem«, njegovi viri pa naj bi opozarjali, da Fridl Jarc na ministrstvu čaka »tihi bojkot«. Navedbe za zdaj ostajajo neuradne in jih Ministrstvo za kulturo ni komentiralo.

Spodkopavanje ministrstva od znotraj?

Kot vemo je Asta Vrečko ob koncu svojega mandata na veliko zaposlovala, kot kaže pa je s tem nastavljala saboterje znotraj ministrstva, čeprav je uradna primopredaja poslov med nekdanjo in novo ministrico potekala navidez brez težav. Obe ministrici sta ob prevzemu poudarili pomen kontinuitete projektov, Vrečko pa je dejala, da ministrstvo zapušča v dobri kondiciji. Nova ministrica je napovedala manj birokracije, več decentralizacije in večjo dostopnost kulture po vsej Sloveniji.

Po informacijah Požarja pa naj bi kljub temu bilo na ministrstvu precej manj enotnosti. Napoveduje se, da bo del zaposlenih spodkopaval potek dela. Notranji vir iz ministrstva to potrjuje in pravi, da je bilo tako tudi v času prejšnje Janševe vlade. Številni zaposleni uradniki naj ne bi ničesar delali, temveč le nagajali in metali polena pod noge, gre pa za levo usmerjene kadre.

Kot smo že omenili je v zadnjih mesecih mandata Asta Vrečko tik pred koncem mandata izvajala nova imenovanja in prerazporeditve na pomembne položaje. Med drugim so se pojavile navedbe o spremembah na vodilnih administrativnih funkcijah ministrstva ter o nadaljnjem kadrovanju oseb, povezanih z vodstvom resorja. Očitno so bile takšne poteze poskus utrjevanja vpliva tudi po odhodu političnega vodstva. V javnosti so se v zadnjih letih večkrat pojavile tudi razprave o zaposlovanju posameznikov iz nevladnega sektorja in kulturnih organizacij na ministrstvu.

Skrbi jih predvsem izguba sredstev in položaja…

Ministrstvo za kulturo velja za enega politično najbolj občutljivih resorjev v državi. Poleg kulturne politike odloča o številnih razpisih, financiranju javnih zavodov, medijev in nevladnih organizacij ter razdeljevanju več deset milijonov evrov javnih sredstev. Prav zato menjava na vrhu ministrstva pogosto pomeni več kot samo zamenjavo ministra, saj številni levi “umetniki” in “ustvarjalci”, kot tudi nevladniki, lahko ostanejo brez sredstev. Nova ministrica pa prevzema sistem, v katerem so se v zadnjih štirih letih oblikovale tudi kadrovske in interesne mreže, povezane s prejšnjim vodstvom.

Ali gre zgolj za govorice iz političnega zakulisja ali za dejanski odpor delu novega vodstva, bo verjetno pokazalo že naslednjih nekaj tednov. Za Ignacijo Fridl Jarc bo eden prvih preizkusov prav sposobnost vzpostavitve avtoritete in zaupanja znotraj ministrstva.