(FOTO) Vila, kjer dopustuje Pirc Musarjeva – varuje jo policija

Naša predsednica Nataša Pirc Musar si je do Pomurja in nazaj v vsako smer skrajšala čas potovanja na državno proslavo, ker je letela z državnim helikopterjem za davkoplačevalskih več kot deset tisoč evrov.

Če bi z avtomobilom pot okoli 320 kilometrov opravili danes, bi v eno smer trajala slabe štiri ure. Tako kaže googlova aplikacija, ki upošteva tudi trenutne zastoje na cestah, ki so v Sloveniji stalnica tudi zaradi tega, ker nam vladajo stranke, ki so se pred volitvami zavezale, da avtocestne infrastrukture ne bodo širile, češ da to le spodbuja promet.

Ker bi Pirc Musarjevo, če bi ne uporabila helikopterja, ki sicer služi za policijska posredovanja, nujno medicinsko pomoč in reševalne akcije, vozili v državni limuzini izkušeni vozniki, bi bila pot z avtomobilom do Pomurja zelo verjetno celo krajša od slabih štirih ur. Prihranila pa je s helikopterjem manj časa, ker je tudi prevoz do letališča in polet trajal nekaj časa. Od kraja, kjer dopustuje, bi do letališča v Sečovljah trenutno vozili slabe pol ure.

Policija javnosti prikriva točni kraj v Istri na Hrvaškem, od koder so Pirc Musarjeva prepeljali na letališče v Sečovlje čez mejo v Sloveniji. Od tam pa naprej s helikopterjem. A kraj, kjer je soprog Pirc Musarjeve Aleš, menda za slabih 400.000 evrov, tako je vsaj zatrdila Pirc Musarjeva, kupil nepremičnino, ni skrivnost. Gre za eno od treh stanovanjskih enot v vili na naslovu Radini 16. g., vsaka od enot ima tudi lasten bazen. V okolici je še veliko podobnih stavb, ki jih lahko tudi najamete. Na posnetku googla je videti tako:

V preteklosti so to stavbo na spletu oglaševali kot Le Tre Ville. Med drugim s takšnim posnetkom:

