(FOTO) Tu je stanovanje kupila Tina Gaber

Piše: Spletni časopis

Po lanski poroki z Robertom Golobom je Tina Gaber za 319.000 evrov kupila 79 kvadratnih metrov veliko stanovanje v novem bloku v bližini gostilne Pri ruskem carju.

To je ta teden poročala POP TV, ki slovi po tem, da na prijazen način razkriva družinske skrivnosti Goloba. Kupnina je – po javno dostopnih podatkih – znašala 319 tisoč evrov, kar je nekoliko manj od ocenjene vrednosti stanovanja, ki znaša 352.400 evrov oziroma 4.433 evrov na kvadratni meter, so ugotovili na POP TV.

Desno je blok v katerem je Tine Gaber kupila stanovanje, v ozadju gradijo še dodatne Foto P. J.

Večino denarja je dobila s posojilom na NLB v višini 255.000 evrov, ki ga bo odplačevala 20 let. Ob tem je morala primakniti še 64.000 evrov. Tako je vpisana hipoteka na stanovanje:

POP TV je Robertu Golobu, ko je zelo ugoden nakup soproge razkrila, omogočila, da je o tem povedal: “To je njena osebna stvar. Kredit je dobila na NLB. Verjamem, da pod enakimi pogoji kot vsi ostali.”

Čisto osebna stvar to, ker sta poročena, ni. Kar se ustvari v zakonu, je praviloma skupno. Nepremičnina v Ljubljani na dobri lokaciji in z nadpovprečnimi cenami je dobra in praviloma donosna naložba. Sploh če je bila kupljena “ugodno”. Spomnimo se kravala ob Trenti.

Obrestna mera 2,4 odstotka kaže, da je bila Gaber Golobova tudi dober pogajalec z banko. NLB vam, če te dni zaprosite za enako posojilo, ponudi ugodno 3,5 odstotno obrestno mero. Seveda se je pa mogoče pogajati:

Glede cene stanovanja je POP TV nakup primerjal s štirimi drugimi stanovanji, a izbrali so več let stare posle, ki ne kažejo najbolj prave slike. Datumi sklenitve pogodbe so v njihovih primerih konec leta 2023. Tina Gaber Golob pa je sklenila pogodbo za nakup 25/9/2025. Cene v Ljubljani hitro rastejo. In v istem času je bilo z kvadratni meter tam treba odšteti tudi krepko več. Gabrova je kupila stanovanje na dobri lokaciji. Pa tudi sosede, ki so kupili sosednja stanovanja, ima zanimive. Denimo, dve stanovanji je tam kupila Ana Avdić, lahko bi šlo za soprogo radijskega voditelja. Med lastniki najdemo znanega novinarja Gorana Obreza. Odvetnico Sašo Oražem. Evo Terčelj, lahko bi šlo za svetovno prvakinjo v kajakaštvu…

Pogled na blok izpred gostilne Pri ruskem carju, je takšen:

Po objavljenih podatkih k stanovanju Gabrove, ki ga je kupila od Zlatarne Celje, sodita dva garažna prostora, verjetno v prostorih pod blokoma, ki so trenutno še slabše dostopni, ker gradbinci dela blokovskih naselil (investicija Zorana Dragiča in Hors Puba zraven), ki tam nastajajo, še niso končali. Tako je videti gradbišče, blok v katerem je stanovanje kupila Gabrova, je nekoliko zadaj.

Vhod v garaže “Soseske ruski car” iz Čerinove ulice (iz Dunajske ni dostopa), v kateri sta ta dva stolpiča, pa je ob tem gradbišču že odprt:

V novem stanovanju je ta mesec Gabrova registrirala svoje podjetje Mash Production, ki ga je ustanovila zadnje tedne. Odločitev sodišča o ustanovitvi podjetja premierove soproge je takšna:

Vstop v blok, kjer je novo podjetje registrirano, in v katerem ljudje tudi živijo, neko dekle je, denimo tam, ko sem fotografiral, sprehajalo psa, je takšen:

Pogled z druge strani med dvema podobnima stolpičema, v desnem je stanovanje Gabrove, kjer se vidi še novo naselje blokov, ki jih šele gradijo, je takšen:

Uradni podatki o nakupu Gabrove, pri katerem je davek za garaži nekaj višji, v tem delu Ljubljane pa garaže veljajo za zelo iskano dobrino (vsaka je vredna kakšnih 25.000 evrov) so takšni: