Znana kolesarka in zalezovalka Janeza Janše celo na Triglav Tea Jarc je bila leta 2023 nagrajena z dobro plačanim delovnim mestom v evropskih sindikatov. Takrat smo poročali, da je plačilo 7000 evrov in več mesečno. Številni so se spraševali, ali je to plačilo Tei Jarc za njene kolesarske kilometre, ki jih je naredila v Sloveniji zoper vlado Janeza Janše.

Zdaj pa se je izkazalo, da dobro plačano delovno mesto v Bruslju ni bila edina nagrada. Sindikat, ki ga je vodila, je bil leta 2023 nagrajen še z evropskimi sredstvi v višini 371.959 evrov.

Nekdanja ljubljanska petkova kolesarka Tea Jarc, ki so jo mnogi označevali tudi kot zelo histerično osebnost, je znana tudi po tem, da je na triglavski poti zalezovala Janeza Janšo (Vir). V javnosti so znane tudi fotografije, ko so Luka Mesec (Levica), Jaša Jenull in Tea Jarc v začetku leta 2022 sedeli v ljubljanski kavarni Moderna in načrtovali proteste zoper prejšnjo vlado. (Fotografije ne lažejo)

Tea Jarc je bila na začetku aktivistka Sindikata Mladi plus, pozneje so jo izvolili za predsednico. Ustvariti jo je pomagal jugodiplomat Ivo Vajgl, povezana naj bi bila tudi z razvitim milijarderjem Georgom Sorosom. (Jugodiplomat Vajgl)

Je hčerka Srečka Jarca, nekdanjega visokega policijskega funkcionarja. V času prejšnje vlade je bil zamenjan z visokega položaja, nato si je zaželel mesto diplomata (atešeja) v Zagrebu. In ga tudi dobil.

