(FOTO) Ruski raketni napad na Kijev: Številni mrtvi in ranjeni civilisti

V ruskem raketnem napadu na Kijev je bilo davi ubitih najmanj devet ljudi, več kot 70 jih je bilo ranjenih, veliko ljudi je še pod ruševinami, zato točne številke še sledijo, so sporočile ukrajinske oblasti. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gre za enega najsmrtonosnejših napadov na ukrajinsko prestolnico od začetka ruske invazije februarja 2022. O napadih poročajo tudi iz Harkova in drugih ukrajinskih mest.

“Rusija je izvedla obsežen kombinirani napad na Kijev,” je sporočila ukrajinska služba za izredne razmere na Telegramu. Na Kijev je letelo vse: kalibri, balistične rakete in šahedi. Po prvih podatkih je bilo ubitih devet ljudi, 63 jih je bilo ranjenih. 42 ljudi so prepeljali v bolnišnice, med njimi šest otrok.

O škodi zaradi napadov poročajo iz petih četrti v Kijevu. Med drugim so bile poškodovane tudi stanovanjske zgradbe. Po navedbah ukrajinske službe za izredne razmere še iščejo ljudi, ki so jih pod seboj pokopale ruševine. Izbruhnilo je tudi več požarov.

Vsega skupaj je Rusija na Ukrajino izstrelila kar 215 raket in dronov:

11 balističnih raket Iskander-M/KN-23 (območja izstrelitve – regije Brjansk, Voronež in Kursk v Ruski federaciji);

37 manevrirnih raket Kh-101 s strateških bombnikov Tu-95ms (območje izstrelitve – Saratovska regija);

6 manevrirnih raket Iskander-K (območje izstrelitve – Donecka regija);

12 manevrirnih raket Kalibr (iz voda Črnega morja);

4 vodene rakete Kh-59/X-69 iz taktičnih letal (območje izstrelitve – Belgorodska regija);

145 udarnih brezpilotnih letal različnih vrst (z območij Brjansk, Millerovo, Kursk, Primorsko-Ahtarsk – Ruska federacija; Chauda – Krim).

Rusija je minulo noč napadla številne ukrajinske regije

Tarča napadov je bilo davi tudi mesto Harkov na vzhodu Ukrajine, ki ga je po besedah tamkajšnjega župana Igorja Terehova zadelo sedem raket. V napadih sta bila ranjena najmanj dva človeka, škodo pa še ocenjujejo, je še dejal župan in prebivalce mesta pozval, naj bodo previdni.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak je sporočil, da Rusija z raketami in droni napada Kijev, Harkov in druga mesta. “Putin kaže le željo po ubijanju,” je dejal. “Napadi na civiliste se morajo ustaviti.”

Sibiga: Rusija je tiste, ki noče miru

Včerajšnje maksimalistične zahteve Rusije, naj Ukrajina umakne svoje vojake iz svojih regij, v kombinaciji s temi brutalnimi udarci kažejo, da je ovira za mir Rusija in ne Ukrajina, je dejal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga. „Pritiskati je treba na Moskvo in ne na Kijev,“ je še dejal. Po njegovih besedah je ukrajinska prestolnica tokrat doživela še posebej grozljivo noč, v Kijevu pa že poročajo o 9 mrtvih civilistih in več kot 70 ranjenih, med njimi je tudi 6 otrok.

„Putin s svojimi dejanji dokazuje, da ne spoštuje nobenih mirovnih prizadevanj in si prizadeva le za nadaljevanje vojne. Šibkost in popuščanje ne bosta ustavila njegovega terorja in agresije. To bosta storila le sila in pritisk,“ je dejal Sibiga.

Tudi ukrajinski premier Denis Šmigal je opozoril, da je Rusija vso noč terorizirala ukrajinska mesta z izstreljevanjem manevrirnih in balističnih raket, brezpilotnih letal in letalskih bomb. Opozoril je, da je zaradi ruskih udarcev nastala škoda na stanovanjskih hišah ter civilni in socialni infrastrukturi. „Rusija kruto in cinično usmerja rakete na ukrajinska mesta in ubija ljudi, medtem ko si svet prizadeva za vzpostavitev miru,“ je poudaril Šmigal. Po njegovih besedah Ukrajina vztraja pri popolni in brezpogojni prekinitvi ognja, Rusija pa mora plačati za uničenje.

Ukrajinski obrambni minister Rustam Umerov je opozoril, da je bilo v napadu v Kijevu ranjenih več kot 70 ljudi, med njimi šest otrok. Iskanje ljudi pod ruševin se zdaj nadaljuje.

„Napadene so bile regije Kijev, Žitomir, Dnipropetrovsk, Harkov, Poltava, Hmelnicki, Sumy in Zaporožje. Ti napadi so še ena potrditev, da Rusija ne išče miru. Še naprej ubija Ukrajince. Računamo na odločen odziv drugih držav. Potrebujemo dodatno zračno obrambo, ki nas bo zaščitila pred ruskim terorizmom. Hkrati moramo še naprej ustvarjati resnična varnostna jamstva – takšna, ki bodo onemogočila vsakršno agresijo na našo državo. To je pot do pravičnega in zanesljivega miru,“ je dodal Umerov.