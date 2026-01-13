(FOTO) (PREDSTAVITEV KNJIGE »JANEZ JANŠA – KAPLAR«) Igor Omerza: Udba je Janeza Janšo zalezovala in o njem poročala od leta 1983 do leta 1990

Piše: P.J.

V dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je v včeraj potekala uradna predstavitev knjige mag. Igorja Omerze z naslovom »Janez Janša – Kaplar«. Knjiga na 428 straneh predstavlja šesti del serije »Velikani slovenske osamosvojitve in Udba« in je avtorjeva že 25 objavljena knjiga. Dogodek je privabil številne obiskovalce, med njimi se je dogodka udeležilo tudi več vidnih osebnosti iz obdobja slovenske osamosvojitve, med njimi člana znamenite četverice JBTZ Janez Janša in Franci Zavrl (Ivan Borštner se dogodka ni udeležil, David Tasić pa je žal že pokojni). Predstavitev knjige je potekala v času pred državnozborskimi volitvami marca 2026, kar knjigi daje dodatno politično aktualnost.

Bavčar: »Če ima Nemčija Stasi muzej, ima Slovenija Igorja Omerzo«

Uvodno besedo je imel Igor Bavčar, eden ključnih akterjev slovenske osamosvojitve, ki je leta 1988 ustanovil in predsedoval Odboru za varstvo človekovih pravic. To je bila ena najpomembnejših civilnodružbenih organizacij v obdobju slovenske pomladi in je nastala kot odziv na afero JBTZ oziroma proces proti četverici: Janez Janša, Ivan Borštner, David Tasić in Franci Zavrl. Bavčar je omenjeno knjigo umestil v širši kontekst razkrivanja vlog tajne politične policije, tako Udbe oziroma Službe državne varnosti kot vojaškega KOS, in sicer v obdobju pred in med tranzicijo. »Če ima Nemčija Stasi muzej, ima Slovenija Igorja Omerzo. Če je Nemčija organizirala sestavljanje zrezanega arhiva Stasija, Slovenija tega ne more narediti, ker je večina arhiva pristala v Papirnici Vevče«, je uvodoma ugotavljal Bavčar, ki je pripovedoval, da je takrat imela vsaka pošta »udbovsko sobo«, kjer so pregledovali pakete, prebrali pisma, prisluškovali ljudem ipd. Takšno sobo sta po Bavčarjevem pripovedovanju odpirala dva ključa hkrati – enega je imel zaposleni udbovec na pošti, drugega pa zaupni poštni uslužbenec. Prav tako se je Bavčar spomnil prigode, ko so ob primopredaji na MNZ iskali v službi drugega človeka ljubljanske Udbe in so mu tamkajšnji uslužbenci povedali, da je le-ta na bolniški, ker ima vnetje ušes. Bavčar je to opisal kot simboličen trenutek tranzicije, kjer je »stari režim izgubil sluh«. Tudi primopredaja poslov oziroma del in nalog republiškega sekretarja za notranje zadeve (danes ministra za notranje zadeve) med Tomažem Ertlom in Igorjem Bavčarjem maja 1990 pove vse o odnosu starih komunističnih sil do novoizvoljene demokratične oblasti. Do tega dejanja sploh ni prišlo. Zadnji komunistični notranji minister Tomaž Ertl je svojo pisarno preprosto zaklenil, dal ključe svoji tajnici in izginil. Igor Bavčar pa je resor notranjih zadev sprejel brez primopredaje – »izginil je po francosko«.

»Danes je likvidacije zamenjala justifikacija«

Omerza je sicer že večkrat zapisal, da je bila »Udba namreč predvsem tajna politična policija komunističnega vrha Jugoslavije ter taistih regionalnih vrhov v republikah in obeh avtonomnih pokrajinah. Pravzaprav zasebna policija vodilnih komunistov. Ni bila branik države, ampak braniteljica monopolne oblasti komunistov.« Šlo je za mučno obdobje vohunjenja in tudi likvidacij. Po Bavčarjevem mnenju pa je danes likvidacije zamenjala justifikacija – človeka na sodišču “ubijejo” psihično, ekonomsko, karierno… Danes sodišča uničujejo oponente in zastrašujejo ostale, da so pokorni.

Omerza: Udba je bila v Sloveniji formalno končana 16. maja 1990, a je lani dobila svojo predstavnico v bruseljski vladi – Marto Kos

Uvodnim Bavčarjevim mislim je sledila avtorjeva strnjena predstavitev knjige »Janez Janša – Kaplar«. »Udba je bila v Sloveniji formalno končana 16. maja 1990, a je lani dobila svojo predstavnico v bruseljski vladi – Marto Kos,« je naprej spomnil Omerza, nato pa nadaljeval: »Udba je Janeza Janšo zalezovala in o njem poročala od leta 1983 do leta 1990.« Avtor opisuje knjigo kot »dokumentirano anatomijo« delovanja tajne politične policije proti Janši, ki naj bi bil »ena izmed najpomembnejših kosti v grlu nedemokratičnega režima«. Omerza je v omenjeni knjigi objavil številne fotokopije arhivskih dokumentov Službe državne varnosti (SDV), pridobljenih iz slovenskih, hrvaških in beograjskih arhivov. Prvi tajni dokument, v katerem se pojavi Janez Janša, je datiran aprila 1983, zadnji pa aprila 1990. Že leta 1985 pa je Janez Janša, takratni novinar in publicist revije Mladina, doživel prvo resno vojaško preganjanje. Po podatkih iz arhivov Službe državne varnosti (SDV/Udbe), ki jih je razkril v omejeni knjigi, so ga udbovci že takrat hoteli aretirati in zapreti. Razlog je bil njegov članek o spremembah v rekrutnem sistemu Jugoslovanske ljudske armade (JLA), ki je vseboval podatke, označene kot vojaška tajnost. SDV ga je označila za »sovražno propagando« in ga spremljala pod kodnim imenom »Kaplar«, ki naj bi izhajalo iz njegovega ukvarjanja z vojaškimi vprašanji, mirovništvom in civilnim služenjem vojaškega roka. Omerza v knjigi objavlja dokumente, ki kažejo, da je SDV leta 1985 načrtovala njegovo aretacijo, vendar do tega ni prišlo – namesto tega so ga kaznovali z izključitvijo iz Zveze komunistov Slovenije (ZKS) in prepovedjo objavljanja. To obdobje je bilo prvo večje soočenje Janše z režimom, ki je videl v njegovem pisanju grožnjo varnosti države.

Čas procesa JBTZ leta 1988

Proces JBTZ (imenovan po obtožencih: Janez Janša, Ivan Borštner, David Tasić in Franci Zavrl) je bil eden najbolj odmevnih montiranih sodnih procesov v zadnjih letih Jugoslavije. Začel se je z aretacijami maja 1988, ko so Janšo in Borštnerja aretirali 31. maja zaradi domnevne izdaje vojaške tajnosti. Razlog je bil dokument, ki ga je Borštner izmaknil iz vojašnice in ga predal reviji Mladina – ta je opisoval pripravljenost JLA za zadušitev civilnih nemirov v Sloveniji (v kontekstu rastočih napetosti v Jugoslaviji). Dokument so našli med hišno preiskavo na sedežu Mladine 27. aprila 1988, vendar je manjkala naslovna stran in oznak tajnosti. Po Omerzovi knjigi je SDV aktivno sodelovala pri pripravi sodnega procesa, ki je bil predan vojaškemu sodišču v Ljubljani (na Metelkovi), da bi se izognili civilnemu pregonu. Sojenje je potekalo v srbohrvaščini, brez javnosti, kar je sprožilo množične proteste. Obtoženi so bili obsojeni julija 1988: Janša na 18 mesecev zapora, Borštner na 4 leta, Tasić na 5 mesecev in Zavrl na 10 mesecev. Proces je bil rehabilitiran leta 1994, ko je Ustavno sodišče Slovenije razveljavilo obsodbe. Kot smo že omenili, je proces JBTZ prebudil civilno družbo – nastal je Odbor za varstvo človekovih pravic pod vodstvom Igorja Bavčarja, ki je zbral okoli 200.000 članov in organiziral proteste, kar je pospešilo demokratizacijo Slovenije. Po volitvah 1990 je Igor Bavčar postal minister za notranje zadeve v vladi Demos, Janez Janša pa minister za obrambo.

Janša: Že naslednji dan so potrkali na vrata in me obvestili, da se pa je zdaj ena telefonska številka sprostila

Kot je razvidno iz arhivskih dokumentov, ki so objavljeni v omenjeni knjigi, je Udba Janeza Janšo zalezovala in o njem poročala vse do aprila 1990. Janša se je omenjenega dogodka udeležil tudi sam, čestital Omerzi za knjigo, zbranim pa namenil nekaj besed in spominov tistega časa. Spomnil je, da so včasih zelo težko dobili telefon. Čakali so leta, če nisi imel vez in kaj podkupil. Tako je tudi sam zaprosil za telefonsko linijo, a so mu iz tedanje službe, ki smo jo poznali kot PTT- Pošta, Telegraf, Telefon, odgovorili, da nimajo na razpolago proste številke. Nato se je Udba premislila. Po Janševem pripovedovanju, so že naslednji dan potrkali na njegova vrata in ga obvestili, da se pa je zdaj ena telefonska številka le sprostila. Priskrbeli so mu tudi telefonski aparat, saj le-tega še ni nabavil – seveda z vgrajeno prisluškovalno napravo.

Predstavitev moje obsežne knjige “Janez Janša – Kaplar” na Gospodarskem razstavišču je lepo uspela. Veliko obrazov iz Roške ter iz procesov demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. pic.twitter.com/8HxPP6vOlS — Stasiland Slovenija (@IgorOmerza) January 13, 2026

Več o knjigi mag. Igorja Omerze z naslovom »Janez Janša – Kaplar« bomo pisali v tiskani Demokraciji, ki bo izšla 22. januarja 2026.

Knjigo Igorja Omerze z naslovom »Janez Janša – Kaplar« lahko naročite tudi pri Založbi Nova obzorja. Naročila 080 34 77, ali [email protected] ali www.vseknjige.si.