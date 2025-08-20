(FOTO) Pirc Musarjeva s helikopterjem iz Portoroža v Beltince

Piše: Moja Dolenjska

“Levo Mark Rutte, generalni sekretar Nata in nizozemski premier (2010-2024) se v službo vozi s kolesom. Desno Nataša Pirc Musar, ki jo po Sloveniji, oprtano z vrečkami, vozi policijski helikopter. Nataša ve, kako se s pozicije moči takim stvarem streže. Mark Rutte je kekec za njo.”

Tako je na X zapisal uporabnik, ki zelo dobro spremlja, kaj se dogaja tako doma kot v svetu.

Gre za sobotni helikopterski prevoz Nataše Pirc Musar, predsednice države, za katero je zdaj že dokazano, da so jo na državno proslavo v Beltince peljali s policijskim helikopterjem. Da bo mera polna, helikopter jo je peljal iz Portoroža v Beltince in nato pozno zvečer iz Beltincev v Portorož. Iz helikopterja je izstopila z dvema polnima vrečkama, na letališču sta jo čakali dve vozili, službeno in z varnostniki. Odpeljali so jo v Istro, kjer dopustuje. Od tam so jo tudi pripeljali v Slovenijo.

Sam policijski prevoz iz Ljubljane do Beltincev in nazaj ni sporen, to ji kot predsednici pripada, pravijo, sporno pa je, da so jo vozili iz Portoroža in nazaj (z dopusta in na dopust). Ob tem se zdaj še vsi skupaj sprenevedajo in govorijo o nekakšnem varnostnem tveganu. Dejstvo pa je, da se je Pirc Musar s takšno vožnjo očitno izmaknila stoječim kolonam na slovenskih avtocestah.

Mimogrede, o teh neznosnih cestnih zastojih doslej v javnosti ni črhnila niti besedice, čeprav je v času volitev govorila, da “ne bo tiho”. Tistih obljub o ogljičnem odtisu, kjer bo vzgled državljanom, pa tudi nismo pozabili. Eno govori, drugo počne.

Fotografije sobotnega dogajanja: