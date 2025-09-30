(FOTO) Noro: Hojsa se je lotilo Specializirano državno tožilstvo, slednjega pa vodi oseba, povezana z vladajočo stranko

Piše: T. B., G. B.

Zgodaj zjutraj danes so nekadnjega notranjega ministra in podpredsednika SDS Aleša Hojsa nenapovedno obiskali preiskovalci. Preiskavo po zadnjih podatkih vodi Specializirano državno tožilstvo. Točen razlog preiskave ni znan.

Po prvih informacijah, ki jih je na družbenem omrežju X zapisal Hojs, je preiskavo vodila policija. “Ura 6.06 …. policija na mojem domu …. hišna preiskava …. Volitve so blizu,” je objavil zgodaj zjutraj.

Dogodek, ki se je zgodil le šest mesecev pred napovedanimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji, je takoj sprožil val odzivov na družbenih omrežjih. Hojs, ki je med letoma 2020 in 2022 vodil notranje ministrstvo pod vlado Janeza Janše, je s svojo objavo namignil na politično motiviranost akcije. Objavi so sledili komentarji uporabnikov, ki so jo označili za “teror” in “udbomafijsko” dejanje. Po nekaterih virih naj bi Hojsa obtožili komunikacije s kavaškim klanom. Gre za izmišljeno obtožbo.

“Danes zgodaj zjutraj, le nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji, je vlada pod pretvezo smešnega izgovora poslala Policijo, da preišče hišo podpredsednika SDS, gospoda Aleša Hojsa. Stranka SDS prepričljivo vodi v javnomnenjskih anketah, medtem ko se vlada pod vodstvom gospoda Roberta Goloba sooča z izjemno slabimi kazalniki upravljanja, korupcije in klientelizma. Na področju zunanje politike odkrito spogleduje z Iranom in brani HAMAS. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bodo začeli posnemati njihove metode,” se je na dogajanje odzval predsednik SDS Janez Janša.

“Zgodaj so začeli s terorjem po domovih! Zagotovo lahko tudi drugi člani opozicije pričakujejo podoben obisk, je zapisal eden od uporabnikov,” medtem, ko je drugi komentiral: “Torej to je to. Policijska država. Gre za verbalni delikt? Se kaj več kdaj so ga tovariši spet uvedli ? Glede na to, da v Sloveniji ni inštitucije, ki bi ščitila državljane pred zlorabami trenutne oblasti je ključno vprašanje kaj na take provokacije, šikaniranje, … poreče EU”.

“Danes zgodaj zjutraj, le nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji, je vlada RS pod pretvezo absurdnega izgovora poslal policijo, da preišče hišo podpredsednika #SDS , gospoda Aleša Hojsa. Stranka SDS prepričljivo vodi v javnomnenjskih anketah, vlada pod vodstvom g. Roberta Goloba pa se spopada z izjemno slabimi kazalniki upravljanja, korupcijo in klientelizmom. V zunanji politiki odkrito spogleduje z Iranom in zagovarja HAMAS. Le vprašanje časa je bilo, kdaj bodo začeli posnemati njihove metode,” je opozoril predsednik SDS Janez Janša.

Aleksander Reberšek iz NSI je ob tem zapisal: Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.” Do volitev se bodo oglasili pri vseh. Ampak jim niti to ne bo pomagalo.”

“Golobova @vladaRS pošilja signal, da je policija dokončno očiščena tistih, ki ne mislijo točno tako kot oni, in da lahko začnejo kar želijo. Slabše kot so nesfrizirane ankete, bolj so nestrpni in nevarni. Iz svoje šibkosti zdaj pošiljajo, policijo nad opozicijo” je ob tem zapisal Nejc Brence iz SDM.

Dr. Olaj: Kaže na to, da je zadeva politično motivirana

“Lahko je oseba pri kateri lahko dobijo kakšne dokumente pa sploh ni osumljen,” je zadevo komentiral nekdanji direktor Policije dr. Anton Olaj. “Kdorkoli si je že to zamislil – s to odredbo o hišni preiskavi – je to storil taktno modro in premišljeno, da bi moral imeti v mislih tudi morebitne očitke o politični motiviranosti. V tej zadevi niti vleče tožilstvo. Verjetno tožilstvo tudi določa potek dogodkov, časovni okvir ali odredbe, ki se predlagajo in spreminjajo. Težko rečem kaj več od tega, toda vse kaže, da je zadeva politično motivirana.

Kdorkoli že to počne, bi moral imeti v mislih, da je zadeva nepristranska. Treba bi bilo upoštevati, da naj bi pravosodje delovalo nepristransko in neodvisno. Vendar v zadnjih letih pravosodje tega ni pokazalo. Žal je to škoda za pravosodje samo. Zaupanje ljudi v pravosodje trpi – ne samo v sodišča, temveč tudi v tožilstvo. Zato se zavzemam za to, da se uvede inštitut posebnega tožilca po vzoru ameriškega sistema. Torej tožilca, ki preganja tudi tiste zadeve, ki jih zdajšnji tožilci nočejo, prezrejo ali ocenijo kot nepomembne. Tožilci pogosto izbirajo, katere zadeve bodo obravnavali, mi pa jim ne moremo nič. V tem primeru gre za nekdanjega ministra, kar je še posebej občutljivo. Takšna politika škodi pravosodju, ki mora biti nepristransko, strokovno in neodvisno.

Tega videza nepristranskosti, kar pričakujemo od pravosodja, žal nisem zasledil. Ne želim s prstom kazati na nikogar, toda glede na to, kar smo videli, je to pričakovano.”

So bili režimski mediji predhodno obveščeni?

Režimski mediji so bojda bili na terenu že zgodaj zjutraj. Gre za klasiko pri preiskavi opozicije.

Po novejših informacijah pa Hojsa ne preiskuje policija, ampak poseben oddelek Specializiranega državnega tožilstva. Natančneje, preiskavo naj bi izvajal Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Vendar pozor, po podatkih spletne strani, kjer so pojasnjena pooblastila tega oddelka, je ta oddelek pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe:

Policije,

vojaške policije, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku,

s pooblastili policije v predkazenskem postopku, ki so napotene na misijo v tujini,

Obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo,

Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Kam naj bi po njihovo spadal Hojs, ni znano. Zato je vse skupaj zelo sumljivo.

Naj spomnimo, da Specializirano državno tožilstvo vodi Darja Šlibar, njena hči Nika Podakar pa je generalna sekretarka podmladka Gibanja Svoboda. Kar pomeni, da je vrh te institucije praktično neposredno povezan z največjo vladajočo stranko. Prav tako je Specializirano državno tožilstvo vodilo postopek v zadevi Trenta. Kot je znano, so bili obtoženci, Janez Janša, Branko Kastelic in Klemen Gantar, na prvi stopnji oproščeni. SDT sta zastopala Boštjan Valenčič in Luka Moljk, ki sta se na sodbo pritožila.

Sledi torej vodijo do Svobode.