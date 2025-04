(FOTO) Dostojanstveno slovo od papeža Frančiška, kaj pa slovenski predstavniki?

Piše: Moja Dolenjska

V rimski baziliki Marije Snežne so včeraj pokopali papeža Frančiška. Pred tem so se njegovega pogreba v Vatikanu udeležili številni svetovni voditelji in 250.000 vernikov, 4.000 duhovnikov in skoraj tisoč škofov, še 150.000 ljudi se je papežu poklonilo ob poti k zadnjemu počivališču.

Pogreb na Trgu svetega Petra je vodil dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista. V Sloveniji je bil dan žalovanja.

Na pogrebu je bilo tudi 162 tujih delegacij, med njimi več deset voditeljev držav in organizacij ter monarhi, med njimi ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski. Visoki dostojanstveniki, monarhi, predstavniki držav in institucij so sedeli na desni strani trga.

Iz Slovenije se je pogreba lahko uradno udeležilo pet oseb, to so izkoristili predsednica republike Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem Musarjem in predesednik vlade Robert Golob s spremljevalko Tino Gaber. Navzoč je bil še slovenski veleposlanik v Vatikanu Franci But. Uradnih srečanj slovenskih predstavnikov s tujimi voditelji ni bilo zaznati. Posnetki kažejo, da se je Nataša Pirc Musar prebila do Melanie in Donalda Trumpa ter tam počakala, da jo je Melania opazila. Nato so se rokovali, večje pristnosti pa ni bilo opaziti. Pirc Musarjeva je bila sicer odvetnica, ki je pred leti v Slovenijo zastopala Melanio, od tu poznanstvo. Slovensko škofovsko konferenco je zastopal njen predsednik in novomeški škof msgr. Andrej Saje.

Bilo je več srečanj. Najbolj odmevni med njimi so bili pogovori ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ukrajinskega Volodimirja Zelenskega, ki sta se sešla pred papeževim pogrebom v baziliki Svetega Petra. Več srečanj je opravila tudi italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni.

Krsto s papežem so po pogrebu v predelanem papamobilu iz Vatikana peljali po okoli šest kilometrov dolgi poti skozi središče Rima do bazilike Marije Snežne, ob kateri se je papežu Frančišku poklonilo približno 150.000 vernikov. Med njimi je veliko mladih, tudi iz Slovenije, saj je te dni v Vatikanu jubilej najstnikov.

V baziliki, ki si jo je sam izbral za svoje zadnje počivališče, so 266. papeža Rimskokatoliške cerkve pokopali brez prisotnosti televizijskih kamer. Je prvi papež po več kot 100 letih, pokopan v tej cerkvi. Pokopan je v preprosti navadni leseni krsti, podobni kot leta 2005 tudi papež Janes Pavel II.

Papež Frančišek ima preprost grob iz marmorja blizu oltarja svetega Frančiška, v stranski ladji bazilike Marije Snežne, v kateri je pokopanih že sedem papežev. Leži tudi blizu kapele, v kateri je znamenita ikona Marije, imenovana Salus Populi Romani (Rešiteljica rimskega ljudstva), pred katero je pogosto molil.

Nad grobom visi replika Frančiškovega naprsnega križa, na nagrobnem kamnu, ki pokriva grob, pa je zgolj zapis Franciscus, papeževo ime v latinščini. Verniki bodo lahko njegov grob obiskali že danes, nedeljo.

V Sloveniji je danes dan žalovanja za papežem Frančiškom. Zastave so spuščene na pol droga.

S pogrebom papeža se je v Cerkvi začelo devetdnevno žalovanje, t. i novemdiales. Po zaključku je pričakovati začetek konklava, postopka izbora novega papeža, čeprav točnega datuma kardinali še niso določili.

Slovo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Melanie:

Slovenska vlada fotografij s pogrebne slovesnosti na omrežju X ni objavila. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je objavila štiri fotografije, med njimi tudi to, iz katere je razvidno, da na slovesnosti nista sedela skupaj z Robertom Golobom. V Rim sta tudi pripotovala posebej, Golob s spremljevalko z redno letalsko linijo že v petek, Pirc Musarjeva pa včeraj s falconom.

Fotografije srečanja (iz zasede) z zakoncema Trump Pirc Musarjeva ni objavila.