Financiranje kampanj iz tujine: Goljufali bodo z Nikami Kovač, IJEK, 1. majem…

Piše: Spletni časopis

Stranke so že odprle prve posebne račune za volilne kampanje pred volitvami, ki bodo 22. marca. Morajo jih najpozneje do srede 4. februar. Torej čez dva tedna.

Poslovanje preko posebnih računov zakon zahteva, da bi zagotovil poštenost in transparentnost, da bi ljudje lahko izvedeli, od kod politikom denar za kampanje. Vsa darila posameznikov višja od povprečne plače morajo razkriti. Darila pravnih oseb so strogo prepovedana. Če jih stranke dobijo, jih morajo podariti v dobrodelne namene. Enako so prepovedana vsa darila za kampanje iz tujine (izjema so evropske volitve). Omejitve za pravne osebe in tujino veljajo tudi za redne račune strank. A stranke, ki so ureditev uzakonile, poznajo velikansko luknjo. Ustanovile so zasebne zavode, Simon Maljevac iz Levice, denimo, 8. marec, v NSi Inštitut Janeza Evangelista Kreka (IJEK), SD Zavod 1. maj… Nanje kanalizirajo denar državnih podjetij, pa tudi podjetij in institucij iz tujine. Pri privatnih zavodih omejite pri zbiranju denarja ni in tudi transparentnosti nobene. Zberejo pa velikanske vsote denarja. Večje od večine manjših strank. Da sodelujejo v političnih kampanjah na spletnih omrežjih in drugod, čeprav svojega dela ne prikazujejo kot propagando, je povsem jasno. Osmi marec, ki ga je ustanovil Maljevac, vodi ga pa Nika Kovač, je leta 2024 zbral 718.988 evrov, od tega od svoje dejavnosti le 200 evrov. Zaposlenega ni imel nikogar, za davke in prispevke ni plačal nič. V času vlade Roberta Goloba, katere del je Levica, so jim prihodki narasli za več kot tisoč odstotkov.

Za kampanjo moj glas moja odločitev Nika Kovač vodi še poseben zavod, ki denar zbira posebej. Tudi ta kampanja je del politične kampanje pred volitvami poslancev letos za leve stranke. To kaže tudi nenavadno poročanje vladi podrejenih medijev, ki so celo leto napihovali “neverjetne zmage” Nike Kovač, ki bi naj zbrala milijon podpisov. To je bila izmišljotina, toliko jih je bilo zbrani na ravni celotne Evrope in ne v Sloveniji. Avgusta so denimo propagandno naši mediji poročali tako:

Zadnji mesec so Kovačevo vladnim strankam podrejeni mediji še dodatno kovali v nebo, na Delu Stojana Petriča, ki ga vlada močno financira, so jo razglasili celo za slovenko leta. Računsko sodišče je ob referendumu o RTV Slovenija ugotovilo, da 8. marec prejema sredstva iz tujine, a so presodili, da to ni prekršek, če se denar ne porabi neposredno za plakate in oglase v 30 dneh uradne kampanje.

Volitve, ki potekajo na tak ne transparenten način, z namerno luknjo v zakonih, ko lahko zavodi, ki so jih ustanovili politiki, kampanje financirajo z denarjem iz tujine in od pravnih oseb iz Sloveniji, kar zakon sicer prepoveduje, ne bodo transparentne in ne poštene. Še posebej, ker javnost sploh nima pravice izvedeti, od kod vse je ta denar prišel. Za inštitut NSI IJEK je podatke s pomočjo sodišča pridobila Tamara Vonta, ki v DZ preiskuje, kako se financirajo mediji in kampanje opozicijskih strank. Da je pravi problem pri vladnih strankah, ki lahko vplivajo na tokove denarja, od nje ne boste izvedeli. Preiskuje pa le in samo opozicijo. Takšne vladarje imamo.

Med prvimi so posebne račune za kampanje odprli, kaže evidenca na Ajpes, SD, Levica, Pirati, NSi. Najverjetneje pa se na parlamentarne volitve nanašajo tudi odprti posebni računi SNS, Gibanja Svoboda, Nič od tega in Piratske stranke. Nekaj nejasnosti je, ker so hkrati še odprti posamezni račune za kampanje za nedavni referendum o državni pomoči pri samomorih. Spisek odprtih posebnih volilnih in referendumskih računov na Ajpes je trenutno takšen:

Celoten rokovnik volilnih opravil je takšen: