(FILM) V novi številki revije Demokracije preberite: 7. oktober: Priča pokolu

Piše: Petra Janša

7. oktober: Priča pokolu je celovečerni dokumentarni film o zgodovini Gaze in grozljivih dogodkih 7. oktobra 2023, ki so pretresli svet. To je film, ki ga mora videti svet – pa če si to želimo ali ne.

Sedmega oktobra 2023 je svet z grozo spremljal brutalni pokol več kot 1200 Izraelcev v enem najsmrtonosnejših napadov na civiliste v zgodovini naroda. To je bil pokol, ki je osupnil milijone – za nekatere pa je bil le še en naslov v ciklu oddaljenega nasilja.

Samo posnetki – surovi, nefiltrirani in resnični

Todd Morehead, ameriški kristjan, obišče Izrael, da bi kot priča grozodejstvom 7. oktobra raziskal ozadje in motiv tistih, ki so zagrešili najsmrtonosnejši dan v judovski zgodovini po holokavstu. Ta celovečerni dokumentarni film gledalcem ponuja doslej najobsežnejši pregled zgodovine Gaze pred 7. oktobrom 2023 skozi glasove nekaterih najuglednejših izraelskih učiteljev – Daniela Gordisa, Einat Wilf, Ronena Bergmana in Miri Eisen. Raziskuje tudi ideološke korenine in deklarirane težnje Hamasa in radikalnih islamistov ter prikazuje travmatične dogodke 7. oktobra skozi zgodbe preživelih, reševalcev, nekdanjega talca in srhljivih videoposnetkov, ki so jih posneli teroristi sami.

​​»To ni tradicionalni dokumentarec. Ni pripovedovanja. Ni komentarjev. Ni glasbe, ki bi usmerjala vaša čustva. So samo posnetki – surovi, nefiltrirani in resnični. Film, sestavljen iz telesnih kamer, ki jih nosijo pripadniki Hamasa, videoposnetkov, ki so jih posnele same žrtve, kamer na avtomobilski plošči in varnostnih kamer, vam ne pove, kaj naj si mislite. Ni mu treba. Slike govorijo same zase – in so pretresljive,« je za The Times of Israel zapisal Mihran Kalaydjian, ki se je udeležil zasebne projekcije filma v Los Angelesu.

(Celoten članek si lahko preberete v novi številki revije Demokracija.)