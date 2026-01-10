(FILM) Premiera dokumentarnega filma o Melanii Trump konec meseca v Kennedyjevem centru

Piše: C. R., P.J.

Vodja Kennedyjevega centra v Washingtonu Richard Grenell je v petek na omrežju X naznanil, da bo dokumentarni film v produkciji podjetja Amazon o ameriški prvi dami Melanii Trump premierno prikazan 29. januarja. Amazon bi naj prvi dami ZDA za film plačal 28 milijonov dolarjev, poročajo ameriški mediji.

Grenell in drugi člani novega vodstva so največjo kulturno ustanovo v prestolnici ZDA pred kratkim preimenovali v Trump-Kennedy center, zaradi česar se je še več umetnikov odločilo za odpoved sodelovanja s centrom.

Washingtonska nacionalna opera je v petek napovedala odpoved sodelovanja s Kennedyjevim centrom, vendar ne zaradi politike, temveč zaradi finančnih zapletov.

Trump-Kennedy center ima nov poslovni model, po katerem morajo biti vse produkcije v celoti financirane vnaprej, in Washingtonska opera je sporočila, da opere ne delujejo na takšen način. Svoje predstave bo zato preselila v nova prizorišča.

Operno hišo Kennedyjevega centra so sicer ravno lani poimenovali po Melanii Trump.

Melania

Ameriški dokumentarni film sicer ponuja redek vpogled v življenje Melanie Trump, raziskuje njeno vlogo prve dame in njen odnos z ameriškim predsednikom.

Decembra 2025 je izšel prvi napovednik za dokumentarni film Melania, ki obljublja redek in intimni vpogled v življenje Melanie Trump med prehodom v drugi mandat njenega moža, predsednika Donalda Trumpa. Film, ki ga je sama Melania aktivno producirala, bo premierno prikazan v kinematografih po vsem svetu 30. januarja 2026, kasneje pa bo na voljo tudi na platformi Prime Video (Amazon).

O čem govori film? Dokumentarec, dolg 104 minute, se osredinja na 20 dni pred inavguracijo januarja 2025 – intenzivno obdobje prihoda v Belo hišo. Gledalci bodo videli Melanio Trump pri organizaciji inavguracijskih dogodkov, kako krmari skozi zapletenosti prehoda v Belo hišo, v zasebnih pogovorih in vrnitvi njene družine v javno življenje. V napovedniku vidimo prizore iz New Yorka, Mar-a-Laga in Washingtona, kjer Melania med drugim svetuje možu pri govorih (»peacemaker and unifier«, mirovnik in združevalec, op. p.), se pripravlja na slovesnosti in pokaže osebne trenutke, kot je telefonski klic: »Hi, Mr. President. Congratulations!« (Živijo, gospod predsednik. Čestitke!, op. p.).

Film obljublja »nikoli viden dostop« do ekskluzivnih posnetkov kritičnih sestankov, zasebnih pogovorov in nikoli videnih okolij – vse skozi oči same prve dame. Melania je v izjavi dejala, da je želela deliti ta »zgodovinsko pomembni trenutek« svojega življenja, motivacijo za dokumentarec pa je črpala iz pozitivnega odziva na svojo avtobiografsko knjigo.

• Režija: Brett Ratner • Žanr: politični, dokumentarec • Produkcija: Brett Ratner, Melania Trump • Scenarij: Brett Ratner • Nastopajo: Melania Trump in drugi • Premiera: 30. 1. 2026, ZDA • Distribucija: Amazon MGM Studios