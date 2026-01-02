Fake raziskave in mediji: Velikanska podpori Golobovi božičnici, ki je ni

Piše: Spletni časopis

“Po raziskavi Valicona za naš medij ima Golobova božičnica široko podporo v javnosti. Kar 79,1 odstotka vprašanih meni, da bi morala postati stalna praksa tudi v prihodnje, visoko podporo ukrepu pa izražajo tudi največje politične skupine, tako v koaliciji kot v opoziciji.”

Tako za državni Siol.net danes poroča Mateja Trunk Hrvatin, ki je bila lani iz obrambnega ministrstva kot piarovka prerazporejena za propagando za novinarko na Siol.net. Anketiranje in poročanje je primer širjenja neresnice. Fake news. Zaposlenim v zadnjem mesecu niso bili izplačane božičnice. Dobili smo zimski regres. Božičnice so plačilo za poslovno uspešnost, po zakonu o delovnih razmerjih niso obvezne, zanje se plačajo v celoti prispevki za socialno varnost. Pri regresih, ki so bili dodatno izplačani vsem, pa ne. V pravni ureditvi so bile nagrade za poslovno uspešnost že pred Golobom in so se izplačevale tudi lani še dodatno. To na Valiconu in Siol.net vedo. Namerno širjenje neresnic po definiciji velja za laž.

Želja po predvolilni propagandi je, skratka, premagala resnico in državni Siol.net, kjer je so v času Roberta Goloba kar dvakrat zamenjali vodstvo, nazadnje so za direktorja iz obrambnega ministrstva postavili Rolanda Žela, poroča po tistem, kar je pred volitvami ugodneje za Goloba in ne po tistem, kar je res. Tak je ta propagandni članek:

A na Valiconu in na Siol.net so šli še dlje in so ljudi povprašali celo, ali bi morala božičnica postati stalna praksa v prihodnje. In večina anketirancev je temu napačno zastavljenemu vprašanju odgovorila pritrdilno. Med odgovori se možnost, da bi stalnica moral postati zimski regres, kar bi bilo pravilno, ali nagrade za uspešnost s plačili prispevkov, sploh ne pojavi:

Ugotavljajo pa ti vladni propagandisti celo, kako bi naj bili volivci strank manj razdeljeni ob božičnici, ki ni bila uzakonjena, kot so bile stranke ob zimskem regresu, ki je bil. S čemer Sol.net podtika, da je bila opozicija proti zimskemu regresu, ko je v opozarjala na nesprejemljiv način uzakonjanja, ki se je zgodil mimo vseh načrtov države, občin in podjetij na vrat na nos tik pred novim letom. In ne vsaj leto prej.

Agencijo Valicon, ki je izvedla “raziskavo” z napačnim vprašanjem, plačuje tudi GEN-I, ki ga je v preteklosti vodil Robert Golob. Plačuje jih tudi državni Telekom. Ko je bil Golob še direktor je GEN-I, je začel plačevati tudi podjetje SEE M. & C Vesne Vuković, ki je takrat s Primožem Cirmanom in Tomažem Modicem delala za Siol.net. Vukovićeva, pozneje generalna sekretarka Svobode, je dodatno zasebni biznisirala. Skupaj je njenemu podjetju, ki ga je na koncu ukinil Cirman, padlo iz GEN-I na račun več kot sto tisoč evrov. Podjetje SEEM M. & C je financiral tudi današnji finančni minister Klemen Boštjančič, ki je prek svojega svetovalnega centra Brio nakazal 34 tisoč evrov, 60.000 evrov Gorenje, še 73.000 pa podjetje Adventure Investments. Modic danes pomaga poslanki svobode Tamari Vonta, ki je bila nekoč tudi zaposlena v GEN-I v preiskavi, kako bi naj državna podjetja z nakazili medijem financirala kampanje politični strank. Pred lastnim pragom pa ti preiskovalci presenetljivo nič ne pometajo. Preiskujejo pa po vrhu takšni, ki so osebno vpleteni v tisto, kar se preiskuje. Kar je velik dosežek slovenskega parlamentarizma v času Svobode. Kot tudi članek o Golobovi božičnici, ki je ni.

Vladajoči lani niso le iz obrambnega ministrstva za direktorja Siol.net prekomandirali Rolanda Žela in z njim še piarovko, ki zdaj interpretira raziskave Valicona, ki temeljijo na lažeh. Po vrhu so še Damirja Črnčeca vladajoči prestavili iz obrambnega ministrstva za svetovalca predsednika uprave SDH Žige Debeljaka. Telekom in njegov Siol.net sta v lasti SDH. Debeljaka je Golob politično nastavil na vrh po politični čistki vrha SDH. In nov vrh SDH je po tem zamenjal vrh Telekoma. Na Siol.net so po teh menjavah začeli objavljati še kolumni Črnčeca in pozabili opozoriti svoje bralce, da objavljajo tekst osebe, ki je v konfliktu interesov, ker je zaposlena pri njihovem lastniku, povrhu pa je Črnčec tudi politik, donedavna je bil državni sekretar obrambnega ministrstva, kar je politična funkcija. Takšne kolumne v državnem mediju v volilnem letu dodatno mejijo na koruptivno ravnanje, še posebej, če ni obvestila bralcem o konfliktu interesov.