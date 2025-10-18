Evtanazija: Smrtno bo zdravilo in ne strup – koalicija noče umakniti zakona, referendum bo 23. novembra

Piše: Spletni časopis

Poslanci Svobode, SD in Levice so zavrnili možnost, da bi referendum o pomoči države pri samomorih izvedli hkrati s parlamentarnimi volitvami, s čemer bi država prihranila sedem milijonov evrov.

Referendum bo 23. novembra. Poznejša izvedba bi bila mogoča, ker bi opozicija (SDS in NSi) to podprla. Moder bi zamik bil, ker je mogoče, da bodo zbrani podpisi za še kak referendum. Denimo, o spremembi pokojninskega zakona, za katerega podpise zbirajo sindikalisti. Vladne stranke so racionalnejšo izbiro zavrnile, ker bi hkratnost volitev in referendumov povečala udeležbo na referendumu in s tem možnost, da pobudniki iz opozicije dosežejo kvorum petine volilnih upravičencev, ki ga določa zakon za zavrnitev zakona. Drugače kot pred referendumom o privilegiranih pokojninah državno nagrajenim kulturnikom, volivcev iz vladne strani tokrat ne pozivajo k bojkotu. Zakon o pokojninskih privilegijih je zavrnilo 92,5 odstotka glasujočih. Tokrat vladne stranke svoje volivce pozivajo, naj na referendum le gredo.

Iz vladne strani pa so v parlamentu, ko so danes določali datum referenduma, ostro protestirali, ker postopke, ki jih uzakonjajo, kritiki iz opozicije opisuje kot evtanazijo in zastrupljanje. To bi naj bila manipulacija in laž. Definicija evtanazije je: “Povzročitev ali pospešitev smrti, da bi se trpečemu in neozdravljivemu bolniku odpravilo trpljenje.” Razlog za proteste o nedopustnosti govora o strupu in zastrupitvi pa je prisega vseh zdravnikov, ko začnejo zdravniško delo, ki vsebuje ta stavek: “Prisežem, da ne bom nikoli nikomur – tudi ko bi me prosil – zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel”.

Zaradi te prisege zakonu, ki bo na referendumu, in ki od zdravnikov zahteva predpisovanje smrtne droge, nasprotujejo vse organizacije zdravnikov. Od zdravnikov zakon zahteva kršenje prisege, ker bodo morali odločiti, kateri bolniki so primerni za samomor z državno pomočjo, predpisati učinkovino za izvedbo in nadzorovati, ali je samomor z državno pomočjo uspel.

Nataše Sukič (Levica) je besedi zastrupljanje ugovarjala tako: “Pa naj kar uvodoma ostro zavrnem to zadnjo podlost Aleša Primca. Beseda “zastrupitev” je v primeru te njegove sramotne ideološke kampanje zavržni, skrajno bedni propagandni slogan in ne dejstvo. Postopek je prostovoljen, strogo reguliran in namenjen lajšanju neznosnega trpljenja neozdravljivo bolnih, ki resnično trpijo, in ne zastrupljanju.”

Poslanka Nataša Sukič (Levica) Foto: DZ/Matija Sušnik

Janez Cigler Kralj (NSi) ji je ugovarjal : “Zdaj mi pa povejte, kako se bo izvedel postopek pomoči pri samomoru, kako se postopek izvede? Kolikor jaz vem, se vbrizga strup. Če ni zastrupitev, kaj pol je?”

Nataša Avšič Bogovič (Svoboda) mu je ugovarjal: “Kakšno grdo zavajanje je to: vbrizgal se bo strup. To ni res, to preprosto ni res. Razen če vse, vsa cepiva in vse podobne zadeve, sestavine razumete kot strup. Strup je kaj? Strup je nekaj, kar se ti proti tvoji volji vsili, ne. In tu ne gre za to, ta zakon pač govori o nečem drugem. Govori o prostovoljstvu, govori o izbiri, govori o svobodi, če hočete.”

Janez Cigler Kralj (NSi) Foto: DZ/Matija Sušnik

Cigler Kralj je odgovoril: “Glede definicije strupa težko rečemo, da je to, ali je nekaj strup ali ni strup, odvisno od tega, kako je aplicirano. Poglejte, varikina je zelo učinkovito čistilno sredstvo, ampak je lahko strup, če ga zaužiješ namerno, po nesreči ali če ti ga nekdo vsili, torej kolegica Avšič Bogovič, strup je učinkovina, vsaka učinkovina, ki pri živem človeku povzroči ustavitev srca in posledično smrt, in mislim, da o tem ne moremo debatirati.

Tamara Kozlovič (Svoboda) pa je vztrajala, da bo šlo za zdravilo (in ne strup) tako: “Pri pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ne gre za to, da bo zdravnik neposredno vbrizgal zdravilo oziroma vzel zdravilo, ampak se pacient, torej bolnik sam odloči, da bo to zdravilo vzel pod nadzorom in seveda po predpisanih postopkih torej zdravilo pripravi zdravstveno osebje, preveri pogoje, postopke, ampak odločitev in samo dejanje izvede bolnik sam, samostojno in je odločilni korak seveda na samem bolniku in pacientu, namen tega pa je seveda spoštovati avtonomijo človeka, ki se lahko odloča sam o sebi.”

Zakon, ki bo na referendumu, ne govori o strupu ali zdravilu. Uporablja termin učinkovina za pravico do prostovoljnega končanja življenja. Tako:

V imenu največje opozicijske stranke SDS pa je Jelka Godec povedala: “Obžalujemo, da je prišlo do sprejetja takšnega zakona, torej zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Upamo pa, da bo v tem mesecu dni kampanje največ medijskega prostora dobila stroka, strokovnjaki, ki opozarjajo na vse pasti tega zakona, strokovnjaki, ki opozarjajo na etična vprašanja pri tem zakonu in vse zlorabe, ki se lahko pojavijo s sprejetjem takšnega zakona. Torej, največ medijskega prostora naj dobijo strokovnjaki. Kajti tudi koalicija prisega, da seveda se pri vsakem zakonu posvetuje s stroko in maksimalno upošteva stroko, kar je več kot očitno pri tem zakonu, da tega ni storila. Že glede na odzive, ki so v Sloveniji v bistvu vsak dan bolj glasni. Danes je bilo tudi rečeno, da ni možno drugače razpisati oziroma da ni možno razpisati tega zakonodajnega referenduma skupaj z državnozborskimi volitvami. Za javnost naj povem, da to ne drži, ne drži. Kajti, po zakonu ne sme preteči manj kot 30 dni od tega odloka in ne več kot leto dni, v letu dni pa bodo razpisane državnozborske volitve.”