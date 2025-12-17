Evropski škofje za pazljivost EU ob pobudi “Moj glas, moja izbira”

Piše: Spletni časopis

Komisija škofovskih konferenc Evropske skupnosti (COMECE) je ob evropski državljanski pobudi »Moj glas, moja izbira« pozvala poslance Evropskega parlamenta, naj se izognejo nadaljnjim napetostim znotraj Evropske unije in naj glasujejo odgovorno, pri čemer naj spoštujejo obstoječi red pristojnosti EU na področju splava in obstoječo ureditev zdravstva v EU.

Škofje kritizirajo pobudo, ki jo zaradi premierjeve svetovalke Nike Kovač, sicer vplivne levičarske aktivistke, obsežno reklamirajo številni mediji v naši državi. Glas kritikov in katoliške skupnosti pa se v teh medijih zelo redko sliši. Na dogajanje v evropskem parlamentu zasebni zavod 8. Marec, ki ga vodi Kovačeva, na omrežju X opozarja tako:

Vsebino izjave škofovskih konferenc evropske skupnosti (prevedena je s pomočjo googla) objavljam v celoti:

“Pred glasovanjem v Evropskem parlamentu o evropski državljanski pobudi »Moj glas, moja izbira, za varen in dostopen splav« (ECI (2024) 000004) želi sekretariat COMECE izraziti resno zaskrbljenost glede splošnega cilja te pobude in pozvati poslance Evropskega parlamenta, naj pri svojem glasovanju ravnajo odgovorno, pri čemer upoštevajo posledice te pobude v trenutnem kontekstu. COMECE izpostavlja pomisleke z vidika nauka katoliške Cerkve, ki zahteva, da je treba »človeško življenje absolutno spoštovati in varovati od trenutka spočetja … Neposredni splav, torej splav, ki si ga želimo bodisi kot cilj bodisi kot sredstvo, je v hudem nasprotju z moralnim zakonom« (Katekizem katoliške Cerkve, §§2270–2271). Hkrati govorimo kot zaskrbljeni evropski državljani, popolnoma predani procesu evropskega povezovanja, globoko zaskrbljeni v tem zelo polariziranem kontekstu zaradi poskusov, da bi se iz ideoloških razlogov izognili nacionalnim pristojnostim in načelu subsidiarnosti. Še več kot to, verjamemo, da ženske v ranljivih položajih potrebujejo oblike podpore, ki niso tiste, ki jih predlagajo sedanje in podobne pobude, katerih cilj je olajšanje splava. Cilj pobude »Moj glas, moja izbira« je ustvariti mehanizem EU za financiranje storitev, povezanih s splavom, v kontekstu pravic spolnega in reproduktivnega zdravja znotraj Evropske unije. Res je, da je Unija v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) pozvana k izboljšanju dostopa do kakovostnega zdravstvenega varstva s ciljem doseganja univerzalnega zdravstvenega zavarovanja. Vendar pa ista pogodba jasno določa, da „Unija pri svojem delovanju spoštuje odgovornosti držav članic za opredelitev njihove zdravstvene politike ter za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe“ (člen 168(7) PDEU). To je še posebej pomembno na zelo občutljivih področjih, kot je urejanje splava, kjer so države članice sprejele različne pravne okvire, ki odražajo etične in družbene odločitve. Mehanizem finančne podpore ne sme imeti cilja ali učinka spodkopavanja zakonodaje držav članic o javnem redu niti, bolj splošno, odločitev o zdravstvenem varstvu in etičnih odločitvah, ki jih države članice sprejmejo pri izvajanju svojih pristojnosti na področju zdravstva. COMECE želi tudi poudariti, da skupni izraz „spolno in reproduktivno zdravje ter pravice“ ne more vključevati splava kot bistvene zdravstvene storitve, ki bi morala biti univerzalno dostopna. Medicinski poseg tako resne narave in s tako pomembnimi etičnimi posledicami se ne more in ne sme normalizirati. Drugi pravni okviri, ki temeljijo na odločitvah o etični politiki držav članic, so možni in legitimni. Poleg tega bi radi poudarili, da obstoječi zdravstveni programi EU, kot je program EU 4 Health 2021–2027, že upoštevajo, zlasti v čezmejnih situacijah, da obstaja potreba po močnih, odpornejših in dostopnejših zdravstvenih sistemih v Evropski uniji, ki spoštujejo vrstni red pristojnosti EU. COMECE zato močno spodbuja poslance Evropskega parlamenta, naj delujejo odgovorno in spoštujejo obstoječi vrstni red pristojnosti EU ter naj se izognejo neupravičeni širitvi obstoječih zdravstvenih programov EU. V razpravi o splavu ni potrebna nadaljnja ideološka delitev, temveč preudarne politike, ki resnično ščitijo in podpirajo ženske, hkrati pa varujejo nerojeno človeško življenje.”

V izvirniku je izjava takšna: