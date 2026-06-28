Evropa med vročinskim valom zabeležila več kot 1300 presežnih smrti

Od prejšnje nedelje so v Evropi zabeležili več kot 1300 dodatnih smrti v povezavi z visokimi temperaturami, je na omrežju X zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Vročinski stres pogosto imenujemo ‘tihi morilec’ – in evropski domovi, delovna mesta in šole niso bili zgrajeni za takšne temperature,” je dejal.

Milijoni ljudi po vsej celini trenutno “živijo v ekstremni vročini, umrlo je že več sto ljudi, šole so zaprte, električna omrežja pa se sesuvajo”, je opozoril Tedros.

Vročinski val, ki naj bi se v takšnem obsegu zgodil le enkrat na generacijo, zaradi podnebnih sprememb in globalnega segrevanja nastopi skoraj vsako leto, je dejal in dodal, da je Evropa celina, ki se segreva najhitreje.

Prvi mož WHO je dejal, da organizacija “sodeluje z državami članicami in partnerji pri obravnavanju zdravstvenih groženj, ki jih prinaša ekstremna vročina”. Pri tem se osredotočajo na pripravljenost, preventivo in močnejše odzive zdravstvenih sistemov.

Evropske države je pozval, naj uvedejo akcijske načrte za zaščito zdravja pred vročino.

Po podatkih AFP se danes več kot 190 milijonov ljudi v Evropi sooča s temperaturami nad 35 stopinj Celzija, pri čemer bo vročina še posebej pritisnila v Nemčiji, na Češkem, Madžarskem in Poljskem.

Po analizah nemške meteorološke službe pa je temperaturam nad 30 stopinj izpostavljenih kar 381 milijonov ljudi v Evropi.

O presežnih smrtih v povezavi z vročinskim valom je danes poročala tudi Francija. Tam so od srede zabeležili več kot 1000 dodatnih smrti.