Energetsko premirje po rusko: Sto tisoči ukrajinskih civilistov brez ogrevanja pri -25 stopinjah Cezija

Piše: C. R.

Danes ponoči so Rusi udarili po termoelektrarnah in toplarnah, ki so ogrevale Kijev, Harkov in Dnipro, ter močno obstreljevali kar osem ukrajinskih regij. Brez ogrevanja je ostalo na sto tisoče ukrajinskih civilistov in to v najhujšem mrazu do minus 25 stopinj Celzija.

Rusija je Ukrajino spet napadla le nekaj ur po tem, ko je Trump poročal o dogovoru s Putinom o energetskem premirju.

Napadi ruskih teroristov na energetiko so spet potisnili ukrajinske civiliste v temo in mraz:

Kijev

Po napadu na prestolnico je 1170 hiš v okrožjih Darnytskyj in Dniprovskyj ostalo brez ogrevanja, je sporočil župan Vitalij Kličko. V okrožjih Dniprovski in Darnytski v Kijevu so delno uvedli nujne odklope električne energije. Na desnem bregu Kijeva še naprej veljajo začasni urniki, v mestu pa je trenutno je v mestu –19 °C.

Regija Odesa

Ponoči je Rusija izvedla napad z raketami in droni na energetsko in civilno infrastrukturo na jugu regije, zato je Brez električne energije je več kot 50 tisoč odjemalcev, v Odesi pa je trenutno –12 °C. Poškodovane so še tri stanovanjske stavbe, skladiščni in upravni prostori ter osebna vozila.

Regija Vinica

Po napadu je brez električne energije 50 naselij, v regionalnem središču v Vinici je trenutno –23 °C.

Harkov

Termoelektrarna v Harkovu je utrpela zelo resne poškodbe, napovedi so neugodne, harkovski župan Igor Terekhov je poročal o izpustu vode iz ogrevalnega sistema, da se prepreči zamrznitev omrežja. Gre za 820 hiš, ki jih oskrbuje ena največjih termoelektrarn. Po besedah Terekhova je to nujna in edina možna rešitev ob napadu na kritično infrastrukturo. Vsega skupaj je v Harkovu brez ogrevanja več kot 100 000 ljudi. Trenutno je v Harkovu –20 °C.

Odziv Zelenskega: Rusija izkorišča mraz za teror nad ukrajinskimi civilisti

Na ruski nočni napad se je na svojem Telegram kanalu odzval ukrajinski predsednik Zelenski, ki je dejal: “Za Rusijo je pomembneje izkoristiti najhladnejše dni zime za teror proti ljudem kot pa izkoristiti diplomacijo. Nadaljuje se odpravljanje posledic ruskega napada na Ukrajino. Ponovno je bil izveden ciljni napad prav na energetske objekte: Rusi so uporabili znatno količino balističnih izstrelkov v kombinaciji z drugimi raketami – več kot 70 jih je bilo, in 450 udarnih dronov. Napadi so prizadeli Sumsko, Harkovsko, Kijevsko regijo in prestolnico, Dniprovsko, Odessko in Vinniško regijo,“ je poudaril predsednik.

Po njegovih besedah je že znano, da je bilo v napadu ranjenih devet ljudi, poškodovane so bile običajne stanovanjske hiše in energetska infrastruktura. Zelenski je poudaril, da je v Kijevu po udarcih dronov zagorelo več visokih stavb, poškodovan pa je bil tudi vrtec.

V noči na 3. februar je Rusija na Ukrajino izstrelila 521 različnih kosov orožja:

4 rakete »Cirkon«/»Onyx«, izstreljene s Krima, 32 balističnih raket Iskander-M/S-300, izstreljenih z Brajnske regije RF, 7 krilatih raket X-22/X-32, 28 krilatih raket »X-101/Iskander-K«, izstreljenih z regije Kursk, ter kar 450 bojnih brezpilotnih letal tipa Shahed, Gerbera, Italmas in brezpilotnih letal drugih tipov iz smeri: Brjansk, Kursk, Orel, Šatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk Ruske Federacije, od katerih je okoli 300 tipa „Shahed“.