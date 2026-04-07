DVK še enkrat zavrnila vse ugovore SDS in potrdila rezultat volitev s Stožicami kot simbolom zlorabe

Zapisnik o ugotovitvi izida volitev v državni zbor je zjutraj potrdila državna volilna komisija.

Ugotovitev rezultata je bila nujna, da bi se v petek lahko konstituiral državni zbor. Še pred potrjevanjem zapisnika je DVK odločala o obsežnih ugovorih predstavnika liste SDS (celoten ugovor lahko preberete na koncu članka), ki je protestiral zaradi tega, ker so bile volitve na predčasnih voliščih izvedene na nezakonit način, pa tudi zaradi številnih drugih domnevnih nepravilnosti, ki so jih opazili. Kršitve zakona in nepravilnosti so lahko razlog za delno ponovitev volitev. To se je v preteklosti že zgodilo v Argentini, kjer volivci niso mogli glasovati zaradi stavke pošte. Volitve se lahko ponovijo tudi v celoti z istimi kandidati (na hitro) ali novimi (to traja dlje). Ponovitev volitev v DZ v celoti se še nikoli ni zgodila. Verjetnost ponovitve je izredno majhna, ker je kršitev volilnega zakona v prid levih strank pri nas običajna tradicija, pri kršenju, ko gre za predčasna volišča, pa so sodelovali tudi sodniki.

Najbolj je odmeval prav očitek glede skupnega predčasnega volišča v Stožicah. Predčasna volišča bi morala biti po volilnem zakonu po 14 volilnih okrajih. Predčasna volišča so namenjena tistim, ki v nedeljo ne morejo na volišča. Kršenje zakona s koncentracijo v Stožicah je koristilo vladnim strankam. Iz okolice, kjer je več volivcev desnice, so imeli dolgo pot do svojega volišča, kar odvrne del volivcev.

Po vrhu bo to nezakonito skupno volišče državo tudi drago stalo, le najemnine bo mestna občina Ljubljana zaračunala okoli 120.000 evrov, na kar je opozorila DVK. V DVK so na očitke o kršenju zakona v korist vladnih strank odgovarjali, da ravnanja mimo zakona niso mogli preprečiti, ker so se zanj odločili na ravni volilnih okrajev, ki drugih prostorov niso mogli najti. Zgodilo pa se tudi ni prvič. Država, torej vlada Roberta Goloba in mestna občina Zorana Jankovića se nista posebej trudila, da bi našli zakonito rešitev, ki bi bila boljša za volivce, ker se jim je ravnanje mimo zakona splačalo finančno in tudi iz vidika rezultata volitev. Udeležba na predčasnih volitvah, ki so bile v delu države izvedene mimo zakona, je bila relativno nizka.

DVK je vse ugovore SDS zavrnila, proti zavrnitvi je glasoval le predstavnik SDS Drago Zadergal. Pozneje so potrdili še rezultat volitev. Predsednik DVK Peter Golob je opozoril, da bo odločitev o rezultatu volitev zdaj objavljena v uradnem listu, potem pa lahko predsednica Nataša Pirc Musar skliče prvo sejo novega državnega zbora, mandatno volilna komisija tam pa predlaga potrditev mandatov novih izvoljenih poslancev.

Zadergal je v tem delu sejo protestno zapustil, ker ni dobil pojasnil, zakaj so tokrat za okoli dva tedna zamaknili pošiljanje glasovnic v tujino v primerjavi s prejšnjimi volitvami z zamikom tiskanja volilnih kart.