Dve leti po poplavah sanacija skoraj obstala: šestčlanska družina prisiljena prositi za pomoč

Piše: Moja Dolenjska

Sanacija po poplavah poleti leta 2023 močno zamuja. Večina družin je zato še vedno brez lastne strehe nad glavo, številni, ki več ne verjamejo obljubam vlade, da bo rešila njihove eksistenčne težave, pa se skušajo sami znajti kakor vedo in znajo.

Ena od takih družin je tudi šestčlanska družina Irmančnik iz Šmartnega ob Dreti v Zgornji Savinjski dolini, ki je v poplavah avgusta 2023 izgubila dom, po dveh letih pa tega še vedno nima. Starša pravita, da za svoje štiri otroke dom nujno potrebujeta, vendar sama finančno ne zmoreta kupiti hiše, kar je zanje edina rešitev, saj poplavljene stare hiše ni mogoče sanirati in dograditi, da bi bila ustrezna za bivanje družine v njej. Ker jim država ni omogočila ustrezne rešitve, ampak samo manjšo vsoto za sanacijo, sta se starša sedaj obrnila na ljudi dobrega srca in prosita za donacije, da bi lahko za družino kupila nov dom.

Družini je v stari hiši uničilo vso pohištvo in opremo, uničena so bila tla in stene, ostali so tudi brez toplotne črpalke in ogrevanja. Hiša o dveh letih sušenja ostaja vlažna in nevseljiva. Posledično je postala povsem neprimerna za bivanje, družina pa se že dve leti seli naokrog.

“Sprva so nama s strani države rekli, da je naša poplavljena hiša uvrščena na seznam za rušenje in nadomestno gradnjo, nato pa se je po enem letu to spremenilo. Rekli so nama, da nismo več upravičeni do nadomestne gradnje, ampak da bomo prejeli del sredstev za sanacijo hiše. Ta del je bil sprva 60%, sedaj po dveh letih pa so upravičeni do samo še 17.000€ za sanacijo. Vendar pa te naše stare hiše tudi po mnenju strokovnjakov v resnici ni mogoče ustrezno sanirati in je ni mogoče spraviti nazaj stanje primerno za bivanje,” pravita Iztok in Anja Irmančnik. Kot pravita, so se znašli v slepi ulici in imata zvezane roke. V hišo nazaj ne morejo, ne morejo jo sanirati, ne dograditi, ne prodati. Poleg tega hiša stoji na poplavnem območju. Država pa je gluha za njihovo stisko.

“Država žal ni poskrbela za nas, kot je to obljubila. Edina rešitev za nas je, da sami kupimo drug dom, vendar pa tega sama finančno ne zmoreva, saj ne moreva prodati obstoječe hiše, najina kreditna sposobnost pa je žal omejena. Za nov dom bova vzela največ kredita, kar lahko, hkrati sva privarčevala vsa sredstva, ki sva jih donatorsko prejela pred dvema letoma za pomoč pri popravah, okrog 50.000 evrov, vendar glede na zelo visoke cene nepremičnin na trgu vseeno potrebujeva še dodatnih 180.000 evrov, da bova lahko kupila primeren dom,” pravita.

Zato sta se odločila, da bosta skušala manjkajoči denar zbrati s pomočjo dobrih ljudi. Vsi, ki želijo pomagati, lahko pomoč za družino Irmančnik prispevajo z SMS SOLIDAREN5 ali SOLIDAREN10 na 1919 ali z nakazilom na TRR Karitasa Celje SI56 0400 1004 6530 307 z obveznim pripisom sklica: SI00 29224-23 in namena »Pomoč družini Irmančnik«.