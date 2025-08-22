Družbena enakost po Golobovo! Ko je potrebno na zamenjavo srčne zaklopke pod stopnjo nujnosti čakati mesec in pol!!?

Piše: Celjski glasnik

Robert Golob nas s svojim medijskim ustrojem rad prepričuje, kako smo v Sloveniji vsi enaki in kako je njegova vlada poskrbela za vse državljane enako.

A ko pridemo do dejanskega stanja, vidimo, da imamo privilegirano elito, ki jo dejansko razpadajoč javni zdravstveni sistem obravnava takoj in navadne državljane, ki morajo za urgentna stanja čakati več dni ali celo mesecev.

Pacienta doma nekje iz Kozjanskega v nedeljo po kolapsu zaradi okvare srčne zaklopke z rešilcem pripeljejo v bolnišnico, kjer ugotovijo, da je potrebno pod nujno menjati zaklopko.

Hkrati pacientu povedo, da je čakalna doba na operacijo mesec in pol ali več, odvisno kakšna bo… pic.twitter.com/Z1hJSoTSfU — Jelka Godec (@jelka_godec) August 13, 2025

Kako smo v Sloveniji vsi enaki, bi bilo dobro vedeti, če bi predsednik vlade vsaj razkril, zakaj je imel v UKC Ljubljana prioritetno obravnavo? Dobro bi bilo, če bi razkril, zakaj se je znašel zdravnik dr. Marko Noč pod različnimi sankcijami, ker je razkril korupcijo v javnem zdravstvenem sistemu? Potem pa bi bilo dobro, če bi pojasnil, zakaj morajo državljani iz obrobja na nujne posege čakati nerazumno dolgo.

“Pacienta doma nekje iz Kozjanskega v nedeljo po kolapsu zaradi okvare srčne zaklopke z rešilcem pripeljejo v bolnišnico, kjer ugotovijo, da je potrebno pod nujno menjati zaklopko. Hkrati pacientu povedo, da je čakalna doba na operacijo mesec in pol ali več, odvisno kakšna bo odločitev @UKCMaribor, kjer naj operacijo izvedli,” dejansko stanje v državi opisuje poslanka SDS Jelka Godec.