Drugorazredenost nadškofa Zoreta v primerjavi z Marto Kos

Piše: Spletni časopis

K udeležbi na referendumu, ki bo 23. novembra, je na praznik vseh svetih, uradno je v Evropi le v Sloveniji to dan mrtvih, pozval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki nasprotuje državnemu mehanizmu, ki bo odločal, kdo sme storiti samomor in s katerim bo država zdravnikom naložila, da morajo tudi pomagati pri državno izvedenih samomorih.

Z nasprotovanjem njihovemu zakonu je Zore močno razjezil poslance vladnih strank in njihove pristaše.

Zoreta poskušajo z lažnivimi trditvami ponižati.

Na stališče nadškofa se je, med drugimi, odzvala poslanka Svoboda Tamara Vonta, ki v parlamentu vodi preiskovanje medijev in novinarjev, ki jih ne nadzorujejo vladajoči. Vonta ob Zoretovem pozivu meni, da bi moral nadškof zaradi uradno prijaviti kampanjo, ker gre pri njegovi pridigi za plačano propagando in ne svobodno izražanja.

Trditve poslanske so politična manipulacija. To se je pokazalo v veliko bolj nazornem primeru Marte Kos, ki je pred volitvami objavila oglase proti vladi Janeza Janše v največjih časopisih (kar je res plačana propaganda), a je obveljalo, da to ni uradna predvolilna propaganda, da imajo posamezniki pravico izražati svoje mnenje.

Ima nadškof Zore zdaj manj pravic od Kosove? On celo ni plačal oglasa v Delu ali Dnevniku. Je Zore drugorazredno bitje?

Tak je bil plačan oglas Marte Kos v največjih dnevnikih, ki je obveljal za pravico govora in nikakor kampanjo, ki bi jo bilo treba prijaviti:

Marto Kos je Robert Golob s svojo koalicijo lani spravil v Evropsko komisijo, ko se je moral odreči Tomažu Veselu, ki ga je predsednica evropske komisija Ursula von der Leyen zavrnila kot neprimernega kandidata.

EU kandidati Svobode z Veselom in Golobom Foto: uradna stran Svobode

Medtem je Kosova svojo propagando proti desnici že nadaljevala v intervjuju za Mladino s podobnimi pozivi. Čeprav evropski komisarji ne bi smeli zlorabljati svojega položaja s propagando proti opoziciji za vračanje političnih uslug tistim, ki so jih nastavili.

A je znano, da to radi počnejo. Še veliko bolj je po propagandni zlorabi funkcije za levo sredinski blok v prejšnjem mandatu zaslovela Vera Jourova, ki je celo pridrvela v našo državo, ko je ustavno sodišče začasno ustavilo največjo politično čistko na RTV Slovenija v zgodovini države za koristi Roberta Goloba.

Vonta ni nepoznavalka prava in kampanj in neresnične trditve širi namerno. V preteklosti je bila novinarka POP TV, poslanka Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića, pa tudi uslužbenka GEN-I Roberta Goloba.

Zore: “Siljenje bolnih in starejših v smrt, ogroža temeljno vrednoto naše civilizacije”

Poziv nadškofa, da bi javnost bila seznanjena z vsemi pogledi, objavljam v celoti.

“Na današnji praznik Vernih duš dan, ko z ljubeznijo in upanjem molimo za naše pokojne, vam želim posredovati spodbudo o referendumu, ki bo v nedeljo, 23. novembra 2025. Ne bojte se, naše govorjenje o tem referendumu ni politično vprašanje, temveč se globoko dotika naše vere in vesti. Kristjani namreč verujemo, da je življenje Božji dar. Sveto pismo nas uči: »Ne ubijaj« (2 Mz 20,13). Vsako človeško življenje je dragoceno od spočetja do naravne smrti. Zakon, ki bi uvedel siljenje bolnih in starejših v smrt, ogroža temeljno vrednoto naše civilizacije: nedotakljivost človeškega življenja. Izkušnje iz drugih držav kažejo, kako hitro se meje razširjajo in kako ranljivi – osamljeni, starejši, revni in invalidni – postanejo žrtve pritiskov ter zlorab. Vse lepo prosim, da v tem prelomnem času molite in se postite za pravo spoznanje o nevarnostih, ki nam grozijo s sprejetjem tega zakona. Vabim vas, da pri vsaki sveti maši po svetem obhajilu vse do nedelje, 23. novembra 2025, molite posebno molitev v ta namen, ki je bila razposlana na vse župnije. Prosim vas, da se čez tri tedne, 23. novembra 2025, udeležite referenduma in glasujete PROTI zakonu, PROTI uvajanju kulture smrti v Sloveniji. To je naša krščanska dolžnost in človeška odgovornost do najšibkejših in do prihodnjih rodov. Jezus pravi: »Kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40) Molimo, da Gospodar življenja in smrti razsvetli naša srca in misli.“

Nadškof Stanislav Zore in takrat predsednik republike Borut Pahor leta 2021

Kako sistematično širijo podtikanja, kaže tudi odziv Igorja Pribca, ki je zapisal:

Pribac je nekoč nekaj časa vodil volilni štab Danila Türka, je pa tudi profesor in zaradi tega ni nevešč prava, da bi se zmotil. Pridiga v cerkvi, tudi v primeru, če vsebuje jasen napotek, kako glasovati, ni volilna propaganda po zakonu in ni nikakršnega razloga, da bi moral Zore zanjo prijaviti kampanjo.

Neresnice širijo namerno. Širjenje lažnivih podtikanj je del kampanje poniževanj. Nadljudje na oblasti se spravljajo na tiste manj vredne.

Na verne in duhovnike.

Isto počne Vonta. Mediji pa si ne upajo pisniti, ker gre za “naše” prvorazredne.