Dr. Žiga Turk v odgovor Mladini in Primožu Cirmanu: “Mene ni pa nič strah Janše”

Piše: Celjski glasnik

Kako blizu so volitve in kako strah je slovensko levico, da ponovno ne bi dobila v upravljanje državne pogače, kažejo s tem, da so aktivirali posameznike, ki že sejejo strah med ljudi.

Eden takšnih je prav gotovo Primož Cirman, ki ga je sicer Robert Golob razglasil za najboljšega raziskovalnega novinarja, a s svojim delom kaže vse prej kot to in da gre za novinarja po željah levice.

Mene ni pa nič strah Janše 🤷‍♂️ https://t.co/9wti66uDBp — Žiga Turk (@ZigaTurk) December 6, 2025

Kljub temu, da je Slovenija pred štirimi leti iz krize prišla na vrhu vseh lestvic konkurenčnosti ter imela ugled v svetu, so ravno aktivisti, kot je Cirman, ljudi prepričali v nasprotno. Danes, ko Slovenija na vseh lestvicah pada in je povsem nekonkurenčna, pa ti isti protagonisti govorijo, kako bi morali obdržati trenutno oblast in kako se je potrebno bati Janeza Janše.

Več: