Dr. Žiga Turk v odgovor Mladini in Primožu Cirmanu: “Mene ni pa nič strah Janše”

Piše: Celjski glasnik
Kako blizu so volitve in kako strah je slovensko levico, da ponovno ne bi dobila v upravljanje državne pogače, kažejo s tem, da so aktivirali posameznike, ki že sejejo strah med ljudi.
Eden takšnih je prav gotovo Primož Cirman, ki ga je sicer Robert Golob razglasil za najboljšega raziskovalnega novinarja, a s svojim delom kaže vse prej kot to in da gre za novinarja po željah levice.
Kljub temu, da je Slovenija pred štirimi leti iz krize prišla na vrhu vseh lestvic konkurenčnosti ter imela ugled v svetu, so ravno aktivisti, kot je Cirman, ljudi prepričali v nasprotno. Danes, ko Slovenija na vseh lestvicah pada in je povsem nekonkurenčna, pa ti isti protagonisti govorijo, kako bi morali obdržati trenutno oblast in kako se je potrebno bati Janeza Janše.
