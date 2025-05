Dr. Žiga Turk v intervjuju za novo Demokracijo: »Naj bo kriza ali ne, manj kot Golobova vlada dela, bolje je.«

Piše: Bogdan Sajovic

S profesorjem, publicistom in z nekdanjim ministrom dr. Žigo Turkom smo se med drugim pogovarjali o carinski vojni, Kitajski, Trumpu in nesposobni slovenski vladi.

Dr. Turk, ta čas najbolj odmevajo poteze Trumpove administracije pri »delanju Amerike spet velike«. Kaj menite o teh potezah?

Trump je razočaral. Z marsikakšno potezo Trumpove administracije se sicer lahko strinjam. Razumljivo je, da skuša zmanjšati državni dolg in tekoči primanjkljaj. Prav je, da s projektom DOGE omejuje razbohoteno državno birokracijo in da ukinja razsipno, ideološko motivirano državno financiranje »naprednih« nevladnih organizacij. In seveda je čas, da nekdo zavaruje ženske na ženskih WC in v ženskih športih pa tudi sicer pošlje prebujensko agendo na smetišče, kamor tudi spada. Vse to so zelo pozitivne poteze.

Kar pa zadeva nekatere zunanjetrgovinske politike in še posebno omalovažujoč, celo grob odnos do zavezniških držav, pa moram priznati, da sem razočaran. Drži, da je določena kritika Trumpove administracije ameriških zaveznic upravičena. Podpredsednik J. D. Vance je imel popolnoma prav, ko je v Münchnu kritiziral evropsko uvajanje cenzure in omejevanje svobode govora. Prav ima tudi ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki meni, da bi morale evropske države v prvi vrsti same skrbeti za svojo varnost.

Kaj pa carinska vojna, ki jo je sprožila Trumpova administracija?

Glede tega sem zaskrbljen. Zlasti to lahkotno, brezglavo nabijanje carin zdaj enemu zdaj drugemu, pa potem preklici, pa odlaganje in zamrznitev, to ne vodi nikamor. Rad bi verjel, da je za vsem skupaj nekakšen genialen načrt, 4D šah. Različni mnenjski voditelji skušajo razlagati in braniti Trumpove poteze, ampak se mi zdi, da gre bolj za njihovo sposobnost umišljati si logiko v kaosu, kot da so skozi kaos sposobni razbrati neki strašno pameten načrt v ozadju.

