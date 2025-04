Dr. Tina Bregant, zdravnica, predavateljica in političarka v intervjuju za novo Demokracijo: »Zaslepljen s svojim narcisizmom in omamljen od moči drsi po spolzkem klancu, drugi pa so krivi za vse«

Piše: Vida Kocjan

Doc. dr. Tina Bregant je slovenska zdravnica, političarka, univerzitetna predavateljica, rojena v Ljubljani, novembra bo dopolnila 50 let.

Je specialistka pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine. Doktorirala je leta 2013 s področja neonatalne encefalopatije, zaposlena je kot pediatrinja in fiziatrinja. Je svetnica Mestne občine Ljubljana, zdaj kandidira za predsednico Slovenske ljudske stranke.

Gospa Bregant, napisali ste izredno zanimivo knjigo, v kateri opisujete razvijajoče se možgane od otroštva do mladostništva. Knjiga je prišla na police knjigarn v začetku leta, z njo odpirate široka obzorja tako laičnim bralcem kot strokovnjakom. Ali lahko o tem vznemirljivem potovanju poveste kaj več, komu je knjiga namenjena in kje jo je mogoče kupiti?

Od nekdaj me je navduševala skoraj kilogram in pol težka želatinozna substanca − naši možgani, ki nam omogočajo ne le obstoj, pač pa tudi raziskovanje in celo ustvarjanje novih svetov: od umetnosti do znanosti. Po več kot petindvajsetih letih dela z otroki in mladostniki, njihovimi starši, vzgojitelji in učitelji pa tudi s kolegi zdravniki sem se prvič počutila dovolj samozavestno, da strokovna spoznanja delim v knjigi. Ljudje pravijo, da je knjiga privlačna, prijetna in zelo zanimiva kombinacija znanstvene monografije s področja nevroznanosti in praktičnega priročnika o vzgoji otrok.

Poskusila sem celostno prikazati številne vidike razvoja otrok in njihovih možganov: od spočetja do pubertete, s posebnostmi, ki delajo razvoj tako navdušujoč in vznemirljiv. Gre za prvo takšno knjigo, ki jo je napisal slovenski strokovnjak, kar je pomembno, ker nasveti npr. ameriških strokovnjakov niso vedno uporabni v našem okolju. Upam, da s knjigo uspešno odstiram vznemirljive poglede na razvoj, ki bodo v pomoč tako strokovnjakom kot staršem, da bodo radostno in z zanimanjem spremljali otroke med odraščanjem. Knjigo sem napisala tudi zato, ker si želim v družbi več veselja z otroki in mladostniki. Delo z njimi je namreč zelo razveseljujoče in zanimivo, samo če si vzamemo dovolj časa zanje.

Knjigo lahko kupite v vseh večjih knjigarnah, čeprav bi si želela, da bi vsaj Ljubljančani večkrat zavili na Slovensko matico na Kongresni trg, saj tam domuje druga najstarejša slovenska založba in je tudi »kraj«, kjer se je moja knjiga »rodila«. Zelo sem se razveselila, ko sem ob prvi uradni predstavitvi na Slovenski matici podpisala že ponatis. Kot so rekli stari Latinci: »Habent sua fata libelli.« Po slovensko: »Skrivnostna so naših knjig pota.«

Ste zdravnica, specialistka pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine pa univerzitetna predavateljica. Kako ocenjujete zdajšnje stanje na področju zdravstva v državi, s kakšnimi izzivi se dnevno srečujete pri svojem delu, kaj vam je najteže?

Lahko rečem, da z vidika dela v zdravstvu nikoli še ni bilo tako hudo, kot je zdaj. Če se je včasih prijavilo na razpis za medicinske sestre tudi 10 sester, zdaj ni nobene; zdravnikov sploh ni oziroma imajo »pritok« novih zdravnikov samo na oddelkih, kjer morajo specializanti krožiti, da opravijo specializacijo.

ZZZS in vlada »bruhata« vedno nova navodila, kaj moramo birokratsko početi v ambulanti in česa bomo krivi, če novih navodil ne bomo upoštevali; plačni sistem ni skladen s plačilom ZZZS, kar pomeni, da direktor razmišlja, da ima lahko zaposlene samo zdravnike specializante ali pa ne-zdravstveni kader, kar sumljivo spominja na sistem v Bosni, kjer so v javnih zavodih samo še specializanti – tisti, ki se morajo še izučiti ali imajo kakšno drugo korist od tega, da ostajajo v javnem zavodu, medtem ko izkušeni specialisti čim hitreje odidejo v zasebni sektor, kjer so mnogo bolje plačani.

