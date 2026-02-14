Dr. Tina Bregant, predsednica SLS, v intervjuju za novo Demokracijo: »Čas je, da presekamo z egoističnimi praksami in smo bolj državotvorni kot sedanja vlada«

Piše: Petra Janša

O razvojnem zavezništvu z NSi in Fokusom, kaj to pomeni za prihodnost SLS in za Slovenijo, katere so največje sistemske napake Golobove vlade in kaj sporoča volivcem pred državnozborskimi volitvami smo se pogovarjali s predsednico SLS dr. Tino Bregant.

Gospa Bregant, pod vašim vodstvom je SLS sklenila razvojno zavezništvo z NSi in Fokusom. Kaj ta korak pomeni za prihodnost vaše stranke – in predvsem za Slovenijo, ki si želi resnične, stabilne spremembe 22. marca?

SLS je najstarejša stranka v Sloveniji. Smo starejši od komunizma v Sloveniji, če se lahko tako izrazim. SLS je stranka s tradicijo, ki je s pomočjo kmetov, trdno zasidranih v tradicijo in slovenske vrednote, oblikovala samostojno Slovenijo. Vendar pa se ne moremo opirati le na stare lovorike – na nas, mlajših politikih, je, da tlakujemo pot v drugačno smer, v takšno, ki bo razvojno naravnana. Čas je, da presekamo z egoističnimi praksami in smo bolj državotvorni kot sedanja vlada. Ker podobno razmišlja tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec, smo našli skupen jezik. V skupno zavezništvo in listo zato tudi nismo šli, da bi združili stranke in izgubili svojo identiteto, pač pa da bi oplemenitili eden drugega s skupnim ciljem, da Slovenijo popeljemo iz politične tragedije, ki smo ji priča sedaj. Verjamemo, da bomo skupaj pomembno vplivali na politično sliko prihodnje vlade in bomo eden glavnih odločevalcev zakonodajne veje oblasti. Zato imamo že pripravljen program za prvih sto dni po 22. marcu. Čaka nas zdravstvo, ki je tik pred zlomom, podjetništvo in gospodarstvo morata zadihati, odpraviti je treba previsoke davke in nepotrebno birokracijo. Ne bo lahko, a imamo veliko sposobnih in delavnih ljudi in skupaj nam bo uspelo. Naš program »Skupaj v akcijo« jasno postavlja prioritete: razumne davke, učinkovito zdravstvo, podporo družinam, kmetijstvu in infrastrukturi. To je temelj za stabilno Slovenijo, ki presega ideološke spore in se osredinja na ljudi.

Ste prva ženska na čelu SLS v njeni zgodovini – kaj vas najbolj žene v politiki?

Glede na moje izkušnje in znanje bi rada prispevala k boljšemu jutri naših otrok. Vzgojena sem bila tako, kot poje Simon Gregorčič: »Dolžan ni samó, kar veléva mu stan, kar môre, tó móž je storiti dolžán!« Ta občutek dolžnosti, da sem aktivna, da sebe ponudim politiki – čeprav tvegam, da se umažem –, zahteva veliko odpovedovanja in tudi tveganja. Morda se komu zdi to nepotrebno tveganje. A če bi bilo v politiki več takih ljudi, tudi strokovnjakov, kot sem sama, bi bila politika drugačna. Pričakovati, da bo nekdo namesto tebe hodil v ogenj po vroč kostanj, tako kot je v politiki, pa je iluzorno. Bomo morali kar sami kaj postoriti, ne pa se držati ob strani in zgolj kritizirati. Ne pravijo zaman, da je politika umetnost mogočega, saj je za dosego ciljev nujno sodelovanje z ljudmi, ki imajo morda v temelju drugačna izhodišča, kar je lahko izčrpavajoče in zahteva veliko znanja in dobre komunikacijske veščine. Je pa nujno, da se več dobronamernih in strokovno podkovanih ljudi odloči za politiko. V razvojni koaliciji vidim priložnost, da te vrednote uresničimo skozi konkreten program, ki postavlja delo kot vrednoto in državo kot partnerja ljudem.

