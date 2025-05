Dr. Tamara Griesser Pečar, zgodovinarka, pisateljica in publicistka v intervjuju za Demokracijo: »Osvobodilni boj so izenačili s komunističnim odporom in zastopnike nekomunističnih tokov označili za ‘kolaboracioniste’«

Piše: Metod Berlec

Ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne smo se pogovarjali z zgodovinarko dr. Tamaro Griesser Pečar, ki je avtorica zgodovinske knjižne uspešnice Razdvojeni narod. Pod drobnogled smo vzeli socialistično-partijsko mitologijo, ki jo obuja vladajoča tranzicijska levica skupaj s svojimi sateliti.

Gospa Griesser Pečar, v teh dneh se spominjamo okrogle obletnice konca druge svetovne vojne. Morda za začetek naše bralke in bralce na kratko spomnite, kako se je končala ta svetovna morija pred osmimi desetletji. Brutalna vojna, ki je najbolj prizadela prav Evropo …

Druga svetovna vojna se je v Evropi končala z brezpogojno kapitualcijo sil osi 8. maja 1945. Hitler je naredil samomor 30. aprila in generalpolkovnik Alfred Jodl je 7. maja v Reimsu (Francija) podpisal vdajo Nemčije, ki je začela veljati 8. maja. Ker pa je bila brezpogojna kapitulacija v Berlinu na zahtevo Sovjetske zveze podpisana še enkrat in je začela veljati 8. maja ob 23.01 − 9. maja ob 1.01 po moskovskem času torej ­−, praznujejo v Rusiji in Belorusiji konec druge svetovne vojne 9. maja. Ni povsem jasno, zakaj velja to tudi v Sloveniji.

Na Japonskem pa so zaradi atomskih bomb, odvrženih na Hirošimo in Nagasaki, kapitulirali in s tem dokončno končali drugo svetovno vojno šele 2. septembra 1945.

No, kmalu zatem se je nad evropsko celino »spustila železna zavesa«, kot je rekel Winston Churchill. V Srednji in Vzhodni Evropi je en totalitarizem zamenjal drug totalitarizem.

Železna zavesa je bila simbol ločitve Evrope v dva močna bloka po drugi svetovni vojni: Zahod (kapitalističen in demokratično oblikovan pod vplivom ZDA) in Vzhod (komunističen in pod sovjetskim nadzorom).

Ta Churchillov govor je označil začetek hladne vojne. Za Vzhod, ki je bil za železno zaveso, je to pomenilo omejitev gibanja, prepoved potovanja iz komunističnih držav na Zahod torej, strog nadzor prebivalstva, ki je bilo podvrženo močni propagandi. Ker je tam vladal enopartijski režim z diktatorjem na čelu, ker ni bilo delitve oblasti, ker so množično kršili človekove in državljanske pravice, vse to velja tudi za Jugoslavijo in Albanijo, je očitno, da je nacionalsocialistični totalitarizem zamenjal komunistični totalitarizem.

V vojaškem smislu je železna zaveza pomenila medsebojno oboroževanje (NATO proti Varšavskemu paktu). Simbol železne zavese je bil berlinski zid. Železna zavesa je začela »padati« leta 1989 z mirno revolucijo v Vzhodni Evropi. Simbolni vrhunec je bil padec berlinskega zidu 9. novembra 1989.

Celoten intervju si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!