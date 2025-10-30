Dovolj je! Od besed je treba preiti k dejanjem!

Piše: dr. Metod Berlec

Brutalni umor, ki je minuli konec tedna pretresel Novo mesto, Dolenjsko in Slovenijo, ni le lokalna drama, temveč simptom klavrnega stanja v naši državi. Umor 48-letnega Novomeščana pred lokalom, kamor je prišel po svojega sina, je brutalno opozorilo, da so pristojne državne institucije odpovedale. Znak, da si lahko nekateri nasilni Romi privoščijo, kar hočejo. Gre za gnusen zločin, ki je neposredna posledica ignorance, neukrepanja in ideološke zaslepljenosti škodljive vladajoče koalicije (GS, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba.

Vlada je v tem mandatu večkrat zavrnila predloge opozicije in lokalnih skupnosti, ki so opozarjale na nujnost zaostritve socialne in kazenske zakonodaje. Namesto da bi zavarovala državljane, je Golobova koalicija raje poslušala t. i. nevladne organizacije in samooklicane človekoljube, ki v imenu »pozitivne diskriminacije« zagovarjajo privilegije za izbrane skupine. A ta politika ne deluje. »Pozitivna diskriminacija« se je izrodila v zlorabo, ki ne temelji na enakosti, temveč na privilegiranosti in stopnjujoči se agresivnosti nekaterih pripadnikov romske skupnosti. Pozor! Ljudje morajo biti vsi pred zakonom enaki ne glede na etnično, versko ali socialno pripadnost. A ko se zakon ne izvaja dosledno, kriminal pa se dopušča, se zgodi, kar se je zgodilo v Novem mestu. Za to nosi največjo odgovornost predsednik Gibanja Svoboda in vlade Robert Golob.

Odstopa pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja sta koraka v pravo smer, a povsem nezadostna. Odstopiti bi moral tudi minister za delo Luka Mesec, generalni direktor policije Damjan Petrič in ne nazadnje – sam predsednik vlade. Golob je tisti, ki je vehementno zavračal ukrepe, ki bi preprečili tragedijo. Zdaj obljublja strožjo kaznovalno politiko. Ali mu lahko verjamemo? Seveda ne! Njegove povezave z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ki že dolgo velja za simbol klientelizma in balkanskih mafijskih poslov, ne vlivajo zaupanja. Golob ni del rešitve, temveč del problema. Dokler bo na oblasti, se bo toleranca do kriminala nadaljevala. Iz varnostnih krogov prihajajo opozorila, da so storilci nasilja le podizvajalci kriminalnih mrež, povezanih z balkanskimi narkokarteli. Če je to res, potem je odgovornost države še večja. Ne gre več le za lokalno varnost, temveč za nacionalno varnost.

Povsem mogoče se je strinjati z opozicijo pod vodstvom SDS, da je dovolj sprenevedanja. Dovolj ideološkega eksperimentiranja. Dovolj ignoriranja opozoril lokalnih skupnosti, ki trpijo. Čas je za odgovornost. Republika Slovenija mora biti država enakosti pred zakonom. Država, v kateri je varnost državljanov na prvem mestu. Država, kjer se kriminal ne tolerira, temveč dosledno preganja. Ker tega ne zmorejo zagotoviti aktualni nosilci oblasti, je čas, da dobijo rdeči karton, »brco v zadnjico«. Če ne prej − na bližajočih se državnozborskih volitvah …