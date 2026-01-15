e-Demokracija
Donatorska akcija za novinarsko legendo Vinka Vasleta, ki je bil pravnomočno obsojen, ker naj bi domnevno razžalil Niko Kovač

FokusSlovenija
Vinko Vasle. (Foto: Veronika Savnik)

Piše: J. B.

Upokojeni novinar Vinko Vasle je bil na okrajnem sodišču v Kranju obsojen žalitve Nike Kovač zaradi humornega zapisa na X: »Kaj ti je deklica, kaj si tak fukjena…« Vasle se je pritožil na višje sodišče, ki pa je v celoti sledilo sodbi iz Kranja in ni upoštevalo niti tega, da je Kovačeva absolutna javnost, medijsko vseprisotna levičarska aktivistka in v tej vlogi zaradi svojih dejavnosti ni mogla biti razžaljena.

Vinko Vasle mora zato plačati kazen 1200 evrov in sodne stroške, vključno s pritožbenimi. Skupaj to pomeni 2100 evrov. Pritožbe gredo dalje, končno tudi na ESČP, vendar to plačila ne zadrži, ker je z odločitvijo višjega sodišča sodba pravnomočna.

Vsem, ki boste prispevali, velika hvala. V primeru, da se bo nabralo več denarja, bodo sredstva prenakazana na poseben račun za podobne primere.

Donacijo lahko nakažete:

Vinko Vasle

Naslov: Bled

Kraj: 4260 Bled

Država: Slovenija

TRR: Gorenjska banka, SI56 0762 1452 3200 620

Koda namena: CHAR

