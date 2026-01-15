Donatorska akcija za novinarsko legendo Vinka Vasleta, ki je bil pravnomočno obsojen, ker naj bi domnevno razžalil Niko Kovač

Piše: J. B.
Upokojeni novinar Vinko Vasle je bil na okrajnem sodišču v Kranju obsojen žalitve Nike Kovač zaradi humornega zapisa na X: »Kaj ti je deklica, kaj si tak fukjena…« Vasle se je pritožil na višje sodišče, ki pa je v celoti sledilo sodbi iz Kranja in ni upoštevalo niti tega, da je Kovačeva absolutna javnost, medijsko vseprisotna levičarska aktivistka in v tej vlogi zaradi svojih dejavnosti ni mogla biti razžaljena.
Vinko Vasle mora zato plačati kazen 1200 evrov in sodne stroške, vključno s pritožbenimi. Skupaj to pomeni 2100 evrov. Pritožbe gredo dalje, končno tudi na ESČP, vendar to plačila ne zadrži, ker je z odločitvijo višjega sodišča sodba pravnomočna.
Vsem, ki boste prispevali, velika hvala. V primeru, da se bo nabralo več denarja, bodo sredstva prenakazana na poseben račun za podobne primere.
Donacijo lahko nakažete:
Vinko Vasle
Naslov: Bled
Kraj: 4260 Bled
Država: Slovenija
TRR: Gorenjska banka, SI56 0762 1452 3200 620
Koda namena: CHAR