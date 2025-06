Dolgotrajna oskrba: Plačevali bomo, koristiti ne bomo mogli

Piše: Moja Dolenjska

1. julija vlada uvaja obvezno plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo. Plačevati ga bomo morali vsi zaposleni, delodajalci, kmetje, samostojni podjetniki in upokojenci. A dolgotrajne oskrbe kljub temu vsaj do jeseni še ne bo mogoče koristiti.

Informacijski sistem, ki bi centrom za socialno delo omogočil izdajo odločb za dolgotrajno oskrbo na domu, kar je podlaga za koriščenje storitve, namreč ne bo vzpostavljen vsaj še do jeseni.

Na ministrstvu za dolgotrajno oskrbo, kjer so še pred meseci obljubljali, da bo vse nared pravočasno in da bo mogoče dolgotrajno oskrbo koristiti že 1. julija, obljube niso uresničili. Izgovarjajo se na kompleksnost informacijskega sistema in organiziranja same storitve. Po novem tako obljubljajo, da bo informacijski sistem vzpostavljen do septembra, a tudi takrat oskrbe še ne bo mogoče koristiti takoj.

Postopek ugotavljanja, ali je posameznik upravičen do dolgotrajne oskrbe, bo namreč trajal dlje časa. Prosilca bo moral doma obiskovati svetovalec Centra za socialno delo (CSD), ki bo ocenil, koliko pomoči nekdo potrebuje. Vladajoči so v ta namen CSD odobrili zaposlitev 89 novih strokovnih delavcev, a omenjena delovna mesta še niso zasedena. Izobraževanje novega kadra namreč še poteka.