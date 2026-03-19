V novi Demokraciji preberite: Dokončno razkrinkana mafija, ki ima državo v svojih krempljih

Piše: Gašper Blažič

Ali se po 35 letih, odkar obstaja slovenska država, vendarle zaključuje težavno obdobje tranzicije? V zadnjih dveh tednih se je namreč dvignil zastor, ki je razkril vsa dogajanja v zakulisju, o katerem smo lahko do sedaj le ugibali.

Je naključje, da se je to zgodilo ravno sedaj, na pragu volitev v državni zbor? Dejstvo je, da so posnetki, tako avdio kot video – objavljeni so bili tako na strani Anticoruption2026 kot na Facebookovem profilu Maske padajo –, nastajali skozi daljše časovno obdobje. Če je motiv še nekako razviden, pa ni povsem jasno, kdo naj bi bil izvajalec in kdo naročnik, saj so denimo objavili tudi že znani prisluh, v katerem se je znašel Andrej Vizjak, minister iz prejšnje vlade ter član SDS. Tudi zato uradnemu narativu vlade, da za vsem tem stoji opozicijska SDS, verjamejo le že prepričani pristaši sedanjih koalicijskih strank, ki želijo prepričati predvsem tiste, ki se (še) niso odločili glede volitev.

Začelo se je z Vesno …

Kot je znano, se je vse začelo v petek, 4. marca, s prvim objavljenim posnetkom, pravzaprav jih je bilo več. Šlo je za izseke pogovorov Vesne Vuković s funkcionarji Svobode (Tamara Vonta, Barbara Kolenko Helbl …), pri čemer je vulgarno udarila po Mojci Šetinc Pašek. Tema pogovora s Tamaro Vonta pa je, da je treba Janezu Janši za vedno povedati, »da je kriminalec«. Vukovićeva je udarila tudi po ministrici Alenki Bratušek, da krade kot nora. Precej neprijetno, kajti ravno v istem času je Bratuškova skupaj s premierjem Robertom Golobom izvajala promocijsko vožnjo z vlakom na (neodprtem in še vedno nedokončanem) drugem tiru. Poglejmo recimo zapis pogovora Vukovićeve z nekdanjim kolegom Primožem Cirmanom …

