Piše: Celjski glasnik

Robert Golob je sedaj s svojim odvetnikom Stojanom Zdolškom nazorno pokazal, kaj pomeni, ko si država vzame pravico do svobode obveščanja in se mediji strogo nadzorujejo.

V preteklem tednu je namreč odvetnik predsednika vlade uprizoril medijsko diskreditacijo, ki je Slovenija v 35 letni zgodovini še ni videla, se je pa ne bi sramovali v niti najbolj avtoritativnih režimih.

Dobrodošli v diktaturo. Kje je sedaj sindikat novinarjev, kje je Nikica, kje so nevladni borci za svobodo besede?

Živimo v medijski diktaturi. Samo posvečeni in pravoverni lahko poročajo. Ovčice morajo slišati samo eno resnico, ki je v bistvu manipulacija.

Kdaj boste spregledali? https://t.co/FunWOGHrHU — Boštjan Perne (@bostjanperne) October 7, 2025

Po dveh odprtih zadevah “Karigador” in “Bobnar”, v katerih se je Robert Golob znašel pod drobnogledom organov pregona in pravosodnih organov, je njegov odvetnik Stojan Zdolšek podal izjavo za javnost. A ta ni bila kot smo je vajeni, ampak so lahko bili na njej prisotni samo izbrani mediji. Tako je denimo morala novinarka Tarče zapustiti prostor, ker je naj odvetnik ne bi povabil na novinarsko konferenco.

