“Dobiček delavcem!” Golob s povsem komunističnimi parolami obupno išče glasove za volitve

Piše: G. B.

Bolj ko se bližajo volitve, bolj noro se obnaša predsednik vlade. Danes je obiskal “rdeče Revirje”. Najprej je seja vlade potekala v Hrastniku, rojstnem mestu Staneta Dolanca, na tej seji je vlada sprejela Predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.

No, povedano drugače: vlada uresničuje povsem dogmatično socialistični program Levice, sicer najmanjše koalicijske stranke. Na prvi pogled se sliši privlačno, a dejansko gre za social(istič)ni populizem in prevaro.

Golob je v okviru regijskega obiska Zasavja obiskal podjetje Dewesoft, eno izmed najuspešnejših slovenskih podjetij. Na obisku sta ga spremljala minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in minister za finance Klemen Boštjančič. Uvodoma so si ogledali podjetje GEOSONDE in SOS Šolo, kjer z inovativnimi učnimi pripomočki spodbujajo razumevanje osnov matematike že pri najmlajših otrocih v prvih treh razredih osnovne šole. Z novimi metodami učenja in z lokalno izdelanimi učili, osredotočenimi na teorijo spoznavnega razvoja otrok, izvajajo matematične delavnice, ki bodo tudi v prihodnje zagotavljale enake možnosti za otroke, ki potrebujejo materialno razlago.

Sledil je ogled Katapulta, podjetniškega inkubatorja oz. podpornega okolja, ki s svojo infrastrukturo, znanjem in storitvami ter Dewesoftovimi testnimi laboratoriji in proizvodnimi linijami pomaga podjetnikom sanjati in se osredotočiti na bistvo poslovanja, ter predstavitev Mesta Akrobatov, tehnološkega parka, ki je »raj za inženirje, raj za tiste, ki želijo spremeniti svet«.

Po ogledu podjetja je predsednik vlade podal izjavo za javnost. Uvodoma je premier povedal, da je imela danes vlada, po besedah župana Hrastnika, prvič svojo sejo v Zasavju. »Z velikim veseljem povem, da ne bi mogli izbrati boljšega kraja, boljše regije in obiska boljšega podjetja za to, da predstavimo Predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Zakon smo danes potrdili na vladi,« je povedal premier in dodal, da bo zakon zdaj šel v parlamentarno proceduro.

Ob tem naj spomnimo, da je hrastniški župan Marko Funkl tudi vodja t. i. županske stranke, katere usoda pa je precej negotova, saj o njej nihče več ne govori. Poznavalci trdijo, da bi se utegnila pridružiti Prebiličevemu Prerodu, ki se je sicer odločil za samostojen nastop na volitvah, v nasprotju z željami Milana Kučana – slednji si je želel skupno listo Preroda in SD, katere član je bil nekdaj Vladimir Prebilič.

Premier Golob je glede zakona, ki ga je predlagala vlada, poudaril, da je namen tega zakona nižja obremenitev dobička, ki ga bodo podjetja v obliki denarja, delniško ali v obliki lastniških deležev namenila delavcem. Dodal je, da na tak način podjetja krepijo tudi pripadnost delavcev. Precej nenavadno, kajti nižanje davčne obremenitve dobička je sicer domena “neoliberalcev” in v nasprotju z interesi Levice. Kar samo kaže na to, da je Golob pripravljen tudi muhe jesti, samo da bi prepričal čim več naivnih volivcev.

»S tem zakonom ob ostalih dveh zakonih (zakon o lastniških zadrugah delavcev in zakon o obvezni božičnici) poskušamo zaokrožiti celotno področje, ki se začne pri univerzalnih pravicah, kot je božičnica,« je povedal premier. Dodal je, da kapitalistično okolje, ki je včasih zelo surovo, in kjer ima lastnik prvo in zadnjo besedo, poskušamo preobraziti na način, kot že deluje v podjetju Dewesoft. »Podjetje Dewesoft nam je bilo v marsičem v navdih,« je izpostavil premier in dodal, da je lahko navdih tudi drugim podjetjem. »Vsak se bo potem sam odločal, katera pot mu bo najbolj odgovarjala. Verjamem, da s tem, ko se zbliža delavce in vodstvene kadre pri doseganju skupnih ciljev, tudi podjetja lahko ustvarjajo še boljše rezultate. In ne nazadnje, kot smo se danes prepričali v Zasavju, tudi več vračala v lokalno okolje,« je povedal premier Golob.

Povedano drugače: vlada bo z dekreti določila, kako naj uspešno podjetje posluje. Kar je seveda pot v neuspeh.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han pa je izrazil zadovoljstvo, da je vlada predlog zakona po dveh letih usklajevanja danes potrdila. »Rad bi se zahvalil tako sindikatom kot tudi gospodarstvenikom, ki so pri tem sodelovali, in pa seveda vsem ministrstvom. Ključno je, da zakon, ki govori o participaciji delavcev pri dobičku, ki ga že imamo, a preprosto ni zaživel, naredimo bolj življenjskega,« je povedal minister Han.

Dr. Jure Knez, večinski lastnik podjetja Dewesoft, je v izjavi poudaril konstruktiven dialog. »Zelo pomembno za Slovenijo je, da v prihodnosti ustvarimo okolje, ki bo konkurenčno,« je povedal Knez. »Če želimo v Sloveniji napredovati, moramo ustvariti tudi spoštovanje in zaupanje do politike in ustvariti konstruktivni dialog tudi pri tem zakonu, ki je zagotovo dober,« je povedal.