Desno-sredinska vlada se še niti ni sestavila, pa so že aktivirali kruhoborko levice Teo Jarc

Piše: Celjski glasnik

Le kdo se ne spomni “znamenite” Teje Jarc, ki je s svojim primitivnim vpitjem na vrhu Triglava na takratnega predsenika vlade, pokazala vso svojo primitivnost?

Le kdo se ne spomni Teje Jarc, ki je v času kovidnih ukrepov protestirala po Ljubljani in podpirala razgrajanje? Kaj kmalu po nastopu vlade Roberta Goloba so ravno to Tejo Jarc, kot mnoge druge v vladi nagradili z dobro plačano službo v Bruslju. In to samo zato, ker je bila njihov kruhoborec v času tretje vlade Janeza Janše?

Vrača se v tem mandatu skoraj pozabljena Tea Jarc🙌 pic.twitter.com/R2tVb4F1LA — Jan (@Jan_Slovenia) April 28, 2026

Da to še kako drži se kaže danes, ko je po skoraj 4 letih zatišja v ospredje ponovno prišla ravno ista Tea Jarc. Vsekakor tukaj ne gre za naključja, saj je denimo ta domnevna borka za delavske pravice dobila prostor v času 1. maja in v času, ko se govori, da lahko Slovenija dobi novo desno-sredinsko vlado. Še najbolj pa je ironično, da ima danes Tea Jarc prostor pod medijskim prostorom, ko govori o pomenu sindikatov, ko ravno ti sindikati nasprotujejo znižanju davčne stopnje.

Po tem, ko je Jarčeva tri leta “tiho” delovala v Evropski konfederaciji sindikatov, je danes , ko bi lahko Slovenija dobila spremembo oblasti, ponovno aktivirana s strani nacionalnega medija. Tako smo lahko več kot očitno priča ustvarjanju novih pritiskov s strani kruhoborcev, ki služijo globoki državi in to na ramenih delavskega ljudstva.