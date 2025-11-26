“Depolitizirana RTV Hamas” naj bi načrtovala neudeležbo Slovenije na Eurosongu, pa tudi odpoved TV prenosa te prireditve!

Piše: Gašper Blažič

Da je javni zavod RTV Slovenija ena od Hamasovih propagandnih trdnjav, verjetno niti ni treba posebej poudarjati. Ena njenih zadnjih odločitev pa to potrjuje, a pravzaprav je to prišlo v javnost bolj po naključju.

Programsko-produkcijski načrt 2026 Radio Televizije Slovenija v različici »V2 osnutek-nelektoriran« čistopis, ki ga bo Svet RTV Slovenija obravnaval v sredo, 26.11.2025 na 26. redni seji, namreč razkriva, da Slovenija na Evroviziji 2026 na Dunaju sploh ne bo nastopala. Prav tako tega dogodka RTV Slovenija ne bo prenašala v živo. Posledično to pomeni, da tudi Ema 2026 odpade.

Uradnega sporočila RTV Slovenija o (ne)sodelovanju na Eurosongu sicer še ni. V zvezi s tem bomo na RTVS poslali novinarsko vprašanje. Predvsem zato, ker je v preteklosti prav Eurosong predstavljal zelo pomemben segment razvedrilnega programa. Kot je znano, zadnja leta ta dogodek tradicionalno sestavljata dva polfinalna večera ter finale, ki prinese zmagovalca. V letu 2026 sta polfinala predvidena 12. in 14. maja 2026. Finalni večer pa 16. maja 2026.

Dokončne odločitve menda še ni. Vendar je potrebno izpostaviti, da je vodstvo javnega zavoda RTVS zadnje čase pošiljalo protestna pisma na EBU zaradi udeležbe Izraela na Eurosongu. Češ če bo nastopal Izrael, nas ne bo zraven. Na drugi strani pa so takšno argumentacijo zavračali Nemčija in gostiteljica Avstrija. Ker naj bi več držav zahtevalo izključitev Izraela, češ če so izključili Rusijo, naj uporabijo enaka merila za Izrael, bo verjetno organizator o tem odločal decembra.

Vendar pa je verjetnost, da bi bil Izrael izključen, majhna. Predvsem zaradi mirovnega procesa v Gazi, kjer se je angažiral ameriški predsednik Donald Trump. Ne glede na to pa je pritisk globalne levice, ki je tudi velik zaveznik Hamasovih teroristov, še vedno zelo močan. Tudi v nacionalnih medijih evropskih držav. “Depolitizirana” RTV Slovenija pri tem ni izjema, navsezadnje pa je k temu pripomogla tudi prejšnja podpredsednica Evropske komisije Věra Jourová.

RTV Slovenija sicer načrtuje, da bo po finančni plati prihodnje leto na “pozitivni ničli”, zato zmanjšuje stroške delovanja. Ne glede na to pa je tudi ob referendumu to nedeljo pokazala svojo “depolitiziranost” in v glavnem delala reklamo zagovornikom evtanazije.